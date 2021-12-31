محافظ القاهرة يتابع جهود شفط مياه الأمطار بأحياء المنطقة الغربية

كتب ـ سيد الخلفاوى

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أحياء المنطقة الغربية وميادين العباسية ورمسيس وعبد المنعم رياض والتحرير ومنازل ومطالع كوبرى أكتوبر .

وأكد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء ومسئولى الإنارة المركزية بمراجعة أعمدة الإنارة والتأكد من إغلاق فتحات صيانة الأعمدة وعدم وجود كابلات أو أسلاك مكشوفة حرصًا على حياة المواطنين .