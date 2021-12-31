محافظ الغربية: انتظام الحركة المرورية وانتشار مكثف لـ 494 معدة لشفط مياه الأمطار

وأشار الدكتور رحمي أن المحافظة استعدت لموجة الأمطار من خلال تمركز 494 معدة شفط بواقع 178 معدة تابعة للمراكز والمدن والأحياء، 152 أخرى تابعة لشركة مياه الشرب و 164 معدة تابعة للحماية المدنية، مع الانعقاد الدائم لغرفة العمليات المركزية بالمحافظة لتلقي كافة البلاغات على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

يذكر أن محافظ الغربية قد وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء منذ ثلاث أيام، بالتطهير المستمر لبالوعات الصرف وصفايات المطر، صيانة محولات الكهرباء وتغطية أسلاك الكهرباء المكشوفة ومتابعة اللوحات الإعلانية بالشوارع والأشجار على الطرق السريعة، مع إلغاء كافة الاجازات لحين انتهاء موجة الطقس.