محافظ الدقهلية يتابع أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار بالمراكز والمدن

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه تابع اليوم الجمعة أعمال كسح وشفط مياه الأمطار التى تجمعت بالشوارع والميادين منذ أمس بمراكز ومدن المحافظة.

كما تابع " مختار" إجراءات التعامل الفوري لرؤساء المراكز والمدن والأحياء مع موجة الطقس الغير مستقر والتقلبات الجوية وتجمعات الامطار واطمأن الى التواجد الميداني لأعضاء الجهاز التنفيذي ومعدات الوحدات وشركة مياة الشرب والصرف الصحى لمتابعة الأوضاع أولا بأول ، مؤكدا على استمرار العمل بغرفة العمليات الرئيسية وتواصلها مع الغرف الفرعية بالمراكز والمدن والاحياء.

ووجه مختار لرؤساء الوحدات المحلية وكافة القطاعات بتواصل التعامل الفوري مع موجة الطقس الغير مستقر وسرعة شفط تجمعات الامطار بكافة النواحي والتواجد الميداني بالشارع للتعامل مع كافة الظروف الطارئة لسقوط وتجمعات الامطار، وأشار أن كافة أجهزة المحافظة بدأت أولا بأول في التعامل الفوري مع تجمعات الأمطار بإستخدام كافة المعدات اللازمة لشفط تجمعات المياه.

وأشار محافظ الدقهلية بأن يتم الدفع بسيارات الكسح والمعدات التابعة للوحدات المحلية بالتنسيق والتعاون مع قطاعات شركة مياة الشرب والصرف الصحى بنطاق المحافظة لشفط وكسح الامطار أولا بأول لتيسير حركة السيارات والمواطنين وعدم وجود تكدس واختناقات للسيارات.

كما وجه المحافظ رؤساء المدن والأحياء للتأكد من سلامة كافة أعمدة الإنارة والكهرباء بالمحافظة، وإزالة الوصلات العشوائية لمنع أي حوادث ، حرصا على حياة وسلامة المواطنين. وكان محافظ الدقهلية قد أصدر توجيهاته برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الطقس السيئ والتعامل الفوري معها واصلاح أية أعطال أو أعمدة إنارة على الفور وتلبية مطالب المواطنين والاستجابة الفورية لشكواهم. تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بشأن تقلبات الطقس وسوء الاحوال الجوية وسقوط امطار علي أنحاء البلاد ،وفى اطار التكليفات والمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن ،