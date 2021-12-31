محافظ أسيوط يوجه بمتابعة كافة القطاعات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

أسيوط - فريق المحافظات

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، قيادات المحافظة بتكثيف الحملات اليومية للوقوف على الخدمات المقدمه للمواطنين والمتابعة المستمرة والدورية لكافة القطاعات للتأكد من تقديم الخدمة بطريقة سليمة ولائقة ، مؤكدا على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتنفيذ خطط التنمية الموضوعة وتطوير الخدمات في كافة القطاعات على مستوى المحافظة وخاصة قطاع النظافة والتطوير وبذل المزيد من الجهد لنظافة وتجميل الشوارع والميادين وخلق بيئة نظيفة وحضارية بكافة المراكز، مشيراً إلى العمل على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ووفقا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

وفي هذا السياق قامت المهندسة فاطمة أحمد إبراهيم سكرتير عام مساعد المحافظة بزيارة مفاجئة لمركز ومدينة منفلوط لتفقد عدد من القطاعات المختلفة تنفيذا لتوجيهات محافظ أسيوط بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين حيث قامت بالمرور على بعض شوارع مدينة منفلوط يراففها محمدعبدالغني رئيس مركز ومدينة منفلوط ونوابه ومسئولي المتابعة بالمركز وتم المرور على منطقة السوق والجيفار ووجهت بتكثيف حملات النظافة الدورية على مدار اليوم لرفع كافة المخلفات من الشوراع والطرق أولا بأول ورفع الاشغالات لتسيير الحركة المرورية كما تم التنبيه على متابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية واتباع التعليمات الصادرة في هذا الشأن.