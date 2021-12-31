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محافظ أسوان: 2022 عام جنى ثمار مشروعات المبادرات الرئاسية

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 11:32 ص
محافظ أسوان: 2022 عام جنى ثمار مشروعات المبادرات الرئاسية محافظ أسوان
أسوان - عبد الله صلاح

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قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أسمى التهانى القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة العام الميلادى الجديد، كما قدم التهنئة أيضاً لرئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولى والوزراء، وأيضاَ مختلف طوائف وفئات المجتمع الأسوانى.

وقال محافظ أسوان، فى بيان صحفى: أتمنى أن يكون 2022 عام خير ونماء وتنمية لتحقيق المزيد من الآمال والطموحات لأبناء هذه المحافظة العريقة من خلال استكمال العديد من المشروعات الخدمية والتنموية والاستثمارية التي ستساهم في أحداث نقلة نوعية في 2022 بكافة قطاعات العمل العام وبمختلف مراكز ومدن المحافظة في مقدمتها مشروعات المبادرات الرئاسية حياة كريمة والتأمين الصحي الشامل وتحيا مصر، بأن العام الجديد سيكون عام الحصاد وجني ثمار هذه المشروعات الجارية بمعدلات متسارعة لتلبى الاحتياجات والمطالب الجماهيرية من بنية أساسية وخدمات وتشغيل للشباب.

وطالب محافظ أسوان بأهمية مساندة ودعم المجتمع الأسوانى سواء المواطن أو القطاع المدني أو القطاع الخاص للجهود الحكومية والعمل بروح الفريق الواحد والوقوف صفاً واحداً، بجانب تكثيف المشاركة الإيجابية البناءة لتكون أسوان دائماً الأعلى في معدلات التنمية، و كذا فى أبهى صورها أمام ضيوفها وزائريها .

 

 


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