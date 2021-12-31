محافظة الجيزة تنفذ خطة انتشار للسيطرة على تجمعات الأمطار بالشوارع

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بضرورة التنسيق والمتابعة الشخصية بالشارع لسرعة اتخاذ القرارات المتعلقة بتنفيذ خطة الانتشار والطوارئ ورفع التقارير الدورية من خلال الربط بين غرف الطوارئ بمختلف الجهات المعنية والغرفة الرئيسية بالمحافظة.

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين البقاء فى المنازل وعدم النزول إلا للضرورة والابتعاد عن أعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية، وأصحاب المركبات بالالتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية لمنع التكدسات.

وكانت قد كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى استمرار السحب الممطرة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والدلتا وشمال الصعيد ومدن القناة ومناطق من السواحل الغربية (الإسكندرية) يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة تكون غزيرة أحيانا .

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة رأس السنة الجديدة، ذروة حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء .