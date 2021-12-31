اليوم السابع
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محافظة الجيزة تنفذ خطة انتشار للسيطرة على تجمعات الأمطار بالشوارع

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 03:29 م
محافظة الجيزة تنفذ خطة انتشار للسيطرة على تجمعات الأمطار بالشوارع خطة انتشار للسيطرة على تجمعات الأمطار بشوارع محافظة الجيزة
كتب ـ سيد الخلفاوى

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وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتكثيف جهود أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار بمختلف قطاعات المحافظة، حيث اطلع على خطط انتشار المعدات وسيارات الشفط والتى تم توزيعها بالمحاور المرورية والطرق والميادين ومطالع ومنازل الكبارى والأنفاق والتى تم إعدادها بناء على تقارير المتابعة الخاصة بأماكن التجمعات، وذلك لسرعة الرصد والتعامل مع أى تجمعات للأمطار لعدم تأثيرها على حركة المارة والمركبات.
 
وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بضرورة التنسيق والمتابعة الشخصية بالشارع لسرعة اتخاذ القرارات المتعلقة بتنفيذ خطة الانتشار والطوارئ ورفع التقارير الدورية من خلال الربط بين غرف الطوارئ بمختلف الجهات المعنية والغرفة الرئيسية بالمحافظة.
 
وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين البقاء فى المنازل وعدم النزول إلا للضرورة والابتعاد عن أعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية، وأصحاب المركبات بالالتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية لمنع التكدسات.
 
وكانت قد كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية،  تشير إلى استمرار السحب الممطرة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والدلتا وشمال الصعيد ومدن القناة ومناطق من السواحل الغربية (الإسكندرية) يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة تكون غزيرة أحيانا .
 
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة رأس السنة الجديدة، ذروة حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية،  ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء .
 
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الامطار

الطقس

الجيزة

شفط مياه الأمطار

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