للأمهات.. خطة للتغذية الصحية بعد إجراء الحمل بالتلقيح الصناعى

كتبت إيناس البنا

إذا كنت قد حملت بطفلك من خلال التلقيح الاصطناعي، فأنت بحاجة إلى رعاية إضافية لنفسك وطفلك، سوف نستعرض فى السطور التالية خطة النظام الغذائي التي تم تصميمها خصيصًا للأمهات بعد الحمل بالتلقيح الاصطناعي.

النظام الغذائي الصباحي للأمهات بعد الحمل بالتلقيح الاصطناعى

وفقا لتقرير موقع " onlymyhealth"، يُنصح عادةً بعدم تخطي وجبة الإفطار للأمهات، تناولي شيئًا صحيًا كجزء من نظامك الغذائي أثناء الحمل.

ابدأي يومك بوجبة خفيفة لتناول الإفطار، يمكنك تحميص بعض الخبز مع الأفوكادو، يمكنك أيضًا تناول دقيق الشوفان، والذي له القدرة على تعزيز الحمل، تناولى بعض الفواكه الطازجة أو الحليب قليل الدسم أو منتجات الألبان.

وجبة خفيفة بعد الإفطار للأمهات بعد الحمل بالتلقيح الاصطناعى

احتفظى بوجبة خفيفة بعد الإفطار، يمكنك تناول عصير من التوت أو السبانخ أو اللفت أو المكسرات أو جنين القمح أو الزبادي أو الحليب قليل الدسم، لديهم العناصر الغذائية المطلوبة للمساعدة في نجاح التلقيح الاصطناعي.

الغداء



يجب أن يتكون غداؤك من الحبوب الكاملة والخضراوات الطازجة والبروتينات الخالية من الدهون، اصنعي سلطة من الحبوب مثل ، الكينوا ، الخس ذى الأوراق الخضراء العميقة، اللفت ، أو السبانخ ، وبذور عباد الشمس، يمكنك أيضًا تناول السمك قليل الزئبق أو الدجاج المشوي أو التوفو معها.

وجبة خفيفة بعد الظهر



اختاري أيًا من الفواكه المفضلة لديك ورشيها بالشيا أو السمسم أو بذور عباد الشمس، أو يمكنك أيضًا إضافة زيت الفول السوداني أو اللوز أو فول الصويا للحصول على دهون صحية مضافة لنظام غذائي صحي أثناء الحمل.

- تناولى وجبة لذيذة على العشاء، يمكنك أن تبدأى عشاءك بالأرز البني أو أي حبة قمح كاملة من اختيارك، ويمكنك اضافة الخضراوات المشوية أو صلصة الطحينة والليمون أو أي صلصة صحية أخرى من اختيارك وتأكدى من عدم تناول وجبة دسمة، حافظى على عشائك الأخف وزنا بين جميع الوجبات.

قومي بالمشي الخفيف لمدة 15-20 دقيقة حتى يتم هضم الطعام بشكل صحيح.

يجب ألا تتناولي وجبة دسمة الفكرة هي الاستمرار في تناول شيء ما خلال فترات زمنية قليلة حتى لا تجوعين نفسك وتتجنبين الإفراط في تناول الطعام.

بصرف النظر عن النظام الغذائي، ستبقيك تمارين اليوجا الخفيفة خالية من الإجهاد وتجعلك تشعر بالصحة والسعادة.