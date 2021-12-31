اليوم السابع
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أكرم القصاص
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كوريا الجنوبية تمدد قواعد التباعد الاجتماعى لمكافحة كورونا لمدة أسبوعين آخرين

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 10:09 ص
كوريا الجنوبية تمدد قواعد التباعد الاجتماعى لمكافحة كورونا لمدة أسبوعين آخرين رئيس الوزراء الكورى الجنوبى كيم بو-كيوم
سول (أ ش أ)

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قال رئيس الوزراء الكورى الجنوبى كيم بو-كيوم اليوم الجمعة، إن بلاده ستمدد قواعد التباعد الاجتماعى الصارمة الحالية لمكافحة فيروس كورونا لمدة أسبوعين آخرين حتى منتصف يناير المقبل وسط جهود الحكومة لخفض عدد الحالات الخطيرة بكورونا واحتواء انتشار "أوميكرون" المتحور من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح رئيس الوزراء - وفق وكالة الأنباء الكورية الجنوبية - أنه من السابق لأوانه الاعتقاد بأننا تغلبنا على الأزمة، فلا يزال لدينا الكثير من الحالات الخطيرة وحالات الوفاة بسبب الإصابة بكورونا".

وكانت كوريا الجنوبية، قررت تمديد الحظر المفروض على دخول الأجانب للإقامة قصيرة الأمد من 11 دولة إفريقية لمدة 4 أسابيع أخرى حتى يوم 3 فبراير المقبل لمنع تفشى سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا، والدول التى يشملها التمديد هى: ناميبيا وجنوب إفريقيا وموزمبيق وليسوتو ومالاوي وبوتسوانا وإيسواتينى وزيمبابوى ونيجيريا وغانا وزامبيا.

ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، قالت حكومة سول إنها اتخذت هذا القرار بالنظر إلى الارتفاع المستمر في حالات الإصابة بـ(أوميكرون) وإمكانية زيادة حالات الإصابة به من الخارج خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة وغيرها.

ويمكن للمواطنين الكوريين والأجانب الإقامة طويلة الأمد بعد دخول البلاد، غير أنه يطلب منهم الخضوع للحجر الصحي الإلزامي لمدة 10 أيام وإجراء اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) 4 مرات في الفترة من الدخول إلى حين رفع الحجر الصحي الإلزامي، كما ينبغي على الأشخاص القادمين من الدول الإفريقية الأخرى باستثناء 11 دولة إجراء اختبار PCR في اليوم الأول من دخولهم.

 


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