كوريا الجنوبية تمدد قواعد التباعد الاجتماعى لمكافحة كورونا لمدة أسبوعين آخرين

سول (أ ش أ)

قال رئيس الوزراء الكورى الجنوبى كيم بو-كيوم اليوم الجمعة، إن بلاده ستمدد قواعد التباعد الاجتماعى الصارمة الحالية لمكافحة فيروس كورونا لمدة أسبوعين آخرين حتى منتصف يناير المقبل وسط جهود الحكومة لخفض عدد الحالات الخطيرة بكورونا واحتواء انتشار "أوميكرون" المتحور من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح رئيس الوزراء - وفق وكالة الأنباء الكورية الجنوبية - أنه من السابق لأوانه الاعتقاد بأننا تغلبنا على الأزمة، فلا يزال لدينا الكثير من الحالات الخطيرة وحالات الوفاة بسبب الإصابة بكورونا".

وكانت كوريا الجنوبية، قررت تمديد الحظر المفروض على دخول الأجانب للإقامة قصيرة الأمد من 11 دولة إفريقية لمدة 4 أسابيع أخرى حتى يوم 3 فبراير المقبل لمنع تفشى سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا، والدول التى يشملها التمديد هى: ناميبيا وجنوب إفريقيا وموزمبيق وليسوتو ومالاوي وبوتسوانا وإيسواتينى وزيمبابوى ونيجيريا وغانا وزامبيا.