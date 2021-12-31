وأوضح مسؤولون كوريون -وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية- أنه تم إلغاء حفل قرع الجرس الأكثر شعبية في البلاد، والذي كان يقام عشية رأس السنة الجديدة في بوشينغاك في وسط سول مرة أخرى.

وأشار المسؤولون إلى أنه سيتم بث حدث افتراضي لقرع الجرس عبر اليوتيوب والفيسبوك.

وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها إلغاء الاحتفال بنهاية العام بسبب كوفيد-19 بعد إلغاء الحدث السنوي المستمر منذ 70 عاما لأول مرة في العام الماضي.

كما ألغت بلديات كبرى أخرى في جميع أنحاء البلاد احتفالاتها، بما في ذلك مدن سوون وإنتشيون ودايجون وغوانغجو.

وتخطط المدن الجنوبية مثل كيونغجو وبوسان ودايغو لاستضافة فعاليات قرع الجرس كما هو مقرر ولكن مع بقاء عدد المشاركين عند الحد الأدنى.