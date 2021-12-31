كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر "فيسبوك" حول مشاجرة في الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر "فيس بوك"، متضمناً مشاجرة بين طرفين على أولوية المرور بمنطقة المريوطية في الجيزة، وألقى رجال المباحث القبض على طرفي المشاجرة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات مقطع الفيديو الذى تم تداوله على إحدى الصفحات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، متضمناً وقوع مشاجرة بمنطقة المريوطية بدائرة قسم شرطة الطالبية، وادعاء أحد الأطراف بأنه ضابط شرطة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 30 ديسمبر الجارى تبلغ لقسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، بحدوث مشادة كلامية بين كل من (طرف أول : 4 أشخاص طرف ثان : شخصين – جميعهم مقيمين بدائرة القسم)، بسبب أولوية المرور بين الطرفين أثناء سيرهما بسيارتين بمحل البلاغ وتعدى الطرفين كل منهما على الآخر لفظياً.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الطرفين، وتبين قيام أحد الأشخاص من "الطرف الأول" بانتحال صفة ضابط شرطة وقيامه بتزوير "كارنيه" لإيهام المواطنين بأنه ضابط بالخدمة، وبسؤالهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة للتحقيق..