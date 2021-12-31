كان عايش لوحده ومريض.. جيران شاب يكشفون ملابسات وفاته وحيدا فى أبو النمرس

كتب بهجت أبو ضيف

قال جيران شاب تم العثور على جثته بمسكنه، بإحدى قرى أبو النمرس بمحافظة الجيزة، أنه كان يقيم بمفرده، وبعد مرور ما يقرب من 10ساعات على وفاته، اكتشف الجيران مفارقته الحياة، فأبلغوا مركز الشرطة.

وأضاف جيران الشاب أنه كان مريضا، ويتلقى العلاج منذ فترة، لمعاناته من مرض في الكلى، وأن الوفاة طبيعية، ولا يشتبهوا في وفاته جنائيا.

عثر رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة على جثة شاب داخل مسكنه في منطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه بإحدى القرى التابعة لمركز شرطة أبو النمرس. انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة شاب، لا توجد به أي إصابات ظاهرية، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والاستماع لأقوال عدد من الجيران، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.