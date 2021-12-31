قارئ يشكو عدم تواجد أعمدة إنارة بقرية العوامرة بقنا.. ورئيس الوحدة المحلية يرد

أحمد جمال الدين- قنا - صابر سعيد

أرسل القارئ وائل علاء المقيم فى قرية العوامرية الشرقية مركز أبو تشت بمحافظة قنا، شكوى عبر خدمة صحافة المواطن يتضرر فيها من عدم وجود أعمدة إنارة، وأن السلك السارى به التيار معلق على لوح خشبى معرض للسقوط فى أى لحظة، مما ينذر بتعرض المارة لخطر الصعق الكهربائى.

وطالب القارئ فى رسالته بضروة توفير أعمدة إنارة تكون بديلة عن الألواح الخشبية.

قال الدكتور قدري الشعيني، رئيس الوحدة المحلية لمركز أبوتشت شمال قنا، إن الوحدة المحلية تفحص مع الجهات المختصة شكوى مواطن من قرية العوامرية الشرقية من عدم وجود أعمدة إنارة والعمل على حلها.

تأتى هذه الشكوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقها "اليوم السابع" لحرصه المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين.

ويعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com، أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".