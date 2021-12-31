اليوم السابع
Ads
الجمعة، 31 ديسمبر 2021 07:06 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

فيتنام تسجل 14 إصابة بمتحور أوميكرون قادمة من أمريكا وكوريا الجنوبية

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 06:01 م
فيتنام تسجل 14 إصابة بمتحور أوميكرون قادمة من أمريكا وكوريا الجنوبية كورونا
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت السلطات الصحية في فيتنام، اليوم الجمعة، تسجيل 14 حالة إصابة جديدة بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا "أوميكرون" في مقاطعة "كوانج نام" بوسط البلاد، مُشيرة إلى أن المصابين كانوا قادمين من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.


وأوضح مكتب الصحة في المقاطعة - في بيان، أوردته وكالة الأنباء الفيتنامية الرسمية - أن جميع الحالات المصابة تحمل الجنسية الفيتنامية وقد حصلوا على جرعتين أو ثلاثة من لقاحات "كورونا". 


وأضاف أن من بين المصابين 8 أشخاص كانوا على متن رحلة قادمة من الولايات المتحدة، والستة الآخرين كانوا على متن ثلاثة رحلات مختلفة وافدة من كوريا الجنوبية. 


يُذكر أن فيتنام اكتشفت أول حالة إصابة بمتغير "أوميكرون" في 28 ديسمبر الجاري، لمريض عاد من المملكة المتحدة في 19 ديسمبر وتم وضعه على الفور قيد الحجر الصحي. 


وظهر متغير "أوميكرون" لأول مرة في جنوب إفريقيا الشهر الماضي، ووصفته منظمة الصحة العالمية حينها بأنه متغير "مثير للقلق". 


فيتنام

متحور أوميكرون

أمريكا

كوريا الجنوبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة