علاج 1456 من الماشية والدواجن بالمجان ضمن قوافل جامعة المنصورة بالوادى الجديد

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، عن علاج 1456 من الماشية والدواجن في ختام أعمال القافلة الطبية البيطرية الموفدة من جامعة المنصورة ضمن قوافل "جسور الخير (13) الشاملة" بمحافظة الوادي الجديد والتي قدمت خدماتها بالمجان لاهالى قري المحافظة على مدار الأسبوع الماضي بمشاركة عدد كبير من أساتذة كلية الطب البيطرى جامعة المنصورة برئاسة الدكتور محمود محمد المليجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور عادل التابعي عميد كلية الطب البيطري، ونائب رئيس القافلة .

وقال الدكتور ناجي عوض مدير عام مديرية الطب البيطري بالمحافظة ، أن القافلة نفذت الفحوصات اللازمة وتوقيع الكشف على (265) من الأبقار والجاموس، و (21) رأس من الأغنام والماعز، و (150) من الطيور، و (1000) من الدواجن، و(20) من الأرانب، وذلك على مدار أيام عمل القافلة بالمحافظة، بالإضافة إلى تقديم الإرشادات والتوعية للمربيين.

وأضاف عوض ، أنه تم فحص الحمل باستخدام الأشعة فوق الصوتية على 50 من الأبقار وفحص وعلاج 8 حالات تعاني من التهابات رحمية ، وتم توقيع الكشف الطبي على 10 حالات من الأبقار و 30 حالة من الأبقار تعاني من نقص وسوء التغذية، كما تم إجراء التدخل الجراحي لبقرة بها ورم سرطاني في منطقة الوجه و 3 عجول بها جروح سطحية مختلفة، وتم صرف العلاج لجميع الحيوانات المريضة بالمجان من الصيدلية البيطرية للقافلة وكذلك تقديم التوعية والارشادات اللازمة للمربيين بهذه التجمعات.