عالم أوبئة أسترالى يحذر من تجاهل أعراض كورونا طويلة الأجل.. تعرف عليها

كتبت أمل علام

حذر عالم الأوبئة الأسترالي البارز البروفيسور أدريان إسترمان، رئيس الإحصاء الحيوي وعلم الأوبئة من جامعة جنوب أستراليا من أن السماح بارتفاع أعداد الحالات في أستراليا يتجاهل أعراض كورونا طويلة الأجل والتى أطلق عليها تجاهل "الفيل في الغرفة"، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.



تجاهل الاعراض طويلة الاجل من كورونا

قال البروفيسور أدريان إسترمان، رئيس الإحصاء الحيوي وعلم الأوبئة من جامعة جنوب أستراليا، إن السماح لحالات كورونا بالارتفاع في أستراليا عن طريق التراجع عن تدابير صحة العامة يتجاهل احتمال أن يعاني العديد من الأشخاص من أعراض كورونا الطويلة لسنوات قادمة.

وأضاف، إن "لونج كوفيد" غير مرئي، للجميع بما في ذلك السياسيين، مشيرا إلى إنه تم تعريف لونج كوفيد من قبل منظمة الصحة العالمية على أنها تعاني من مشاكل صحية مستمرة لمدة 3 أشهر من ظهور كورونا، والتي تستمر لمدة شهرين آخرين على الأقل ولا يمكن تفسيرها من خلال تشخيص بديل.

وقالت منظمة الصحة العالمية، قد تكون الأعراض بداية جديدة بعد الشفاء الأولي من نوبة كورونا الحادة أو قد تستمر مع المريض.

قال البروفيسور إسترمان: "اتضح أن الفيروس يؤثر على كل عضو من أعضاء الجسم"، موضحا إن العلامات النموذجية لفيروس كورونا طويلة الأجل Long Covid تشمل التعب الشديد مثل متلازمة التعب المزمن، والشعور بالتوعك، والصداع، وضباب الدماغ، وفقدان الذاكرة، والأرق، وآلام الأعصاب، والدوخة، ومشاكل القلب، والقلق والاكتئاب.

تتراوح التقديرات للأشخاص المصابين بأعراض كورونا طويلة الأجل من 10% من جميع الأشخاص المصابين حتى 90%، مع دراسة واحدة كبيرة في مجلة لانسيت وجدت إن الأعراض طويلة الأجل قد تمثل 30% من حالات كورونا.

أضاف، البروفيسور إسترمان، إن تراجع السياسيين عن إجراءات الصحة العامة وارتفاع عدد الحالات لأن دخول المستشفى يبدو أقل مع اوميكرون Omicron يتجاهل مشكلة كورونا طويلة الأجل.

وقالت صحيفة ديلى ميل البريطانية ، الجدير بالذكر أن دراسة واحدة كبيرة على الأقل وجدت أن لونج كوفيد كان ممكنًا بغض النظر عما إذا كانت العدوى الأولية شديدة أم لا.

أوضح البروفيسور إسترمان، تظهر دراسات أخرى أنه كلما زادت حدة العدوى الأولية، زادت احتمالية إصابتك بأعراض كورونا طويل الأجل، لذا فإن الأدلة مختلطة.

قال البروفيسور إسترمان، إنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان اوميكرون Omicron سيؤدي أيضًا إلى ظهور أعراض كورونا طويلة الأجل Long Covid.

وأشار إلى إنه نحن نعلم أنه بالنسبة للعديد من الإصابات الفيروسية، فإنها تؤدي إلى مشاكل ما بعد الفيروس، وعادة ما تكون متلازمة التعب المزمن، لذا فهي ليست غير متوقعة.

قال عالم الأوبئة، إن عددًا من المنح للدراسات الأسترالية حول كورونا طويلة الأجل Long Covid كان على وشك الإعلان عنها من صندوق مستقبل الأبحاث الطبية، حيث سيتابع هؤلاء الأشخاص الذين أصيبوا بكورونا لمعرفة ما إذا كانوا قد عانوا من لونج كوفيد Long Covid، ولكن لسوء الحظ، هذه الدراسات مدتها 2 إلى 3 سنوات، لذا لن نرى نتائج على الفور.