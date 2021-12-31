طقس دمياط الآن.. تقلبات جوية وأمطار متقطعة وسحب وغيوم.. لايف

دمياط معتز الشربينى

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا بعنوان "طقس دمياط الآن.. تقلبات جوية وأمطار متقطعة وسحب وغيوم"، حيث تعرضت مدن محافظة دمياط لموجة من الطقس السيئ وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على أغلب المدن مع انخفاض درجات الحرارة مصحوبة بموجة من الصقيع ليلا، وسجلت درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا، حيث سجلت درجات الحرارة 14:16 درجة نهارا.

وشددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية والتنسيق بين الوحدات المحلية وشركة مياة الشرب والرى.

كما أعلنت غرف عمليات المرور على مستوى الجمهورية حالة الطوارئ، مع سقوط أمطار وظهور الرياح على الطرق بناء على توقعات هيئة اﻷرصاد الجوية، وتستقبل غرف العمليات البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور برئاسة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير للمرور، حركة السيارات بالمحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق.

كما تراقب حركة السيارات بكاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات بالمحاور مع نشر الأوناش بالطرق لرفع أى معوقات مرورية، سواء نتجت عن الحوادث أو الأعطال.

ونشرت الإدارة العامة للمرور عددا من سيارات الإغاثة بجميع أقسام الطرق، لمساعدة قائدى السيارات الذين تتعطل سياراتهم أو يتعرضون لحوادث، حيث يمكنهم الاتصال بالرقم 01221110000.