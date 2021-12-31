طقس بنى سويف الآن.. أمطار متفاوتة وسحب كثيفة.. لايف

بنى سويف هانى فتحى

أجرى "تليفزيون اليوم السابع" بثا مباشرا من مدينة بنى سويف، لرصد تساقط الأمطار المستمرة على المحافظة، فيما تتكاثف كميات كبيرة من السحب على كافة أنحاء المحافظة.

وتابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اليوم الجمعة، جهود الوحدات المحلية والأجهزة المعنية في تنفيذ خطة الاستعداد لأية طوارئ تسبب فيها حالة عدم استقرار الطقس، خاصة في ضوء ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية عن تعرض البلاد لموجة من التغير في الأحوال الجوية اعتباراً من أمس الخميس 30 ديسمبر وحتى الثلاثاء 5 يناير 2022 ، وما يصاحبها انخفاض من درجات الحرارة وسقوط أمطار ووجود نشاط للرياح على بعض المناطق بمحافظات شمال وجنوب الصعيد.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت استمرار موجة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية و شمال الصعيد ، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا السبت، يشهد سقوط أمطار متوسطة على مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة، قد تصل للسيول على مرتفعات سيناء ومحافظة البحر الأحمر، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى، وأمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.