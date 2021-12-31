ضبط عامل قبل ترويجه مخدر الحشيش بين عملائه فى بولاق الدكرور

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بالجيزة، القبض على عامل بحوزته كمية من مخدر الحشيش، قبل ترويجها بين عملائه في بولاق الدكرور، وتم إحالة المتهم إلى النيابة التي تولت التحقيق.

تم ضبط المتهم بعد أن توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إلى تورط عامل في ترويج المواد المخدرة بين عملائه.

بإعداد كمين للمتهم، عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم القبض عليه، وبحوزته عددا من قطع الحشيش المخدر معدة للبيع، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.