شاهد جمال المراكب الشراعية وسط نهر النيل فى أسوان

أسوان - عبد الله صلاح

تعد محافظة أسوان عروس المشاتى فى مصر، نظراً لما تتمتع به من طقس دافئ خلال أشهر الشتاء، وهو ما يدفع عدد كبير من المصريين إلى اختيار أسوان كوجهة سياحية خلال فترة إجازة نصف العام.



المراكب الشراعية وسط النيل فى أسوان

ويقدم "اليوم السابع" عدداً من الصور لمراكب الشراع النيلى، التى تظهر فى أبهى صورها وهى تسير وسط نهر النيل بمدينة أسوان وعلى خلفيتها المناظر الخلابة لضفاف النيل فى درة النيل، من مزارات سياحية وأثرية معروفة فى أسوان.



المراكب الشراعية وسط النيل فى أسوان

وتعد المراكب النيلية سواء الشراعية أو اللنشات أو الدهبيات أو حتى البواخر السياحية، أحد أبرز الجولات السياحية المميزة التى يتمتع بها السائحون فى أسوان، بجانب استغلال هذه المراكب فى الذهاب إلى عدد من المواقع السياحية منها جزيرة النباتات والقرى النوبية والمحميات الطبيعية والجزر النوبية وسط النيلية.



المراكب الشراعية وسط النيل فى أسوان



المراكب الشراعية وسط النيل فى أسوان