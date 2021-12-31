سمك موسى ومحسنة وقاروص أشهرها.. اعرف أنواع وأسعار أسماك سوق كفر الشيخ.. لايف

كفر الشيخ- محمد سليمان

رصدت عدسة اليوم السابع، أنواع الأسماك واسعارها بمحافظة كفر الشيخ والتي تنوعت بين أسماك موسى والدنيس والقاروص والثعابين و البوري والبلطي بأنواعها المتعددة، كما رصدت طريقة طهي اكلات الاسماك بأنواعها،وتراوحت أسعار الأسماك حسب النوع ما بين 35 جنيه لـ 200 جنيه، إضافة للجمبري والبطارخ بأنواعها وأسماك الرنجة.

قال محمود عبدالله، بائع أسماك، تتميز محافظة كفر الشيخ بوجود العديد من الأسماك لتعدد مصادره ما بين أسماك البحر المتوسط، أسماك المزارع و أسماك نهر النيل، إضافة للأنواع التي يتم جلبها من أسماك البحر الأحمر.

وأضاف عبدالله، هناك من يرغب من الزبائن شراء الأسماك الطازجة، ومنهم من يطلب تنظيفها فقط ، ومنهم من يطلب طيها إما بالقلي أو الشوي أو عمل صواني متعددة.



اسماك الثعابين



البطارخ والجمبري



البوري والبلطي