سمك الشك بـ40 جنيها وأبو زمارة بـ50.. أسعار الأسماك بحلقة الغردقة

البحر الأحمر- عماد عرفة

بث تليفزيون "اليوم السابع"، لايف جديدا من حلقة سمك الدهار بالغردقة، لرصد أسعار الأسماك اليوم الجمعة، وأنواعها المختلفة والتى تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء الأسماك.

من جانبه، قال بدران أحمد أحد تجار الأسماك بالبحر الأحمر، إن أكثر الأسماك طلبا فى تلك الأيام الحريت والكسكمرى والعمبرة وغيرها من الأسماك، خاصة أسماك الكسكمرى والسردينة والشك والتي تقوم بتوريدها هيئة الثروة السمكية للتجار باسعار مخفضة لبيعها للتجار بأسعار مخفضة.

وأضاف بدران خلال بث اليوم السابع، أن سمكة الشك بـ40 جنيها والكسكمرى 35، سيحان 40، الحريت ب50، الجمبري 150، التونة 35، الشك 40 جنيها، البلطي 30، بحرى 45، الشطف 60 جنيها، الكشر 50 جنيها.

من جانبه ، قال صلاح الشريف تاجر أسماك بالبحر الأحمر، أن يوم الجمعة معروف بإقبال المواطنين على شراء الاسماك وخاصة السمك المشوى، مؤكدا على أن هناك أنواع أسماك لها عملائها مثل الشعور وأم عين والمحسنة.

واضاف الشريف أن السمك في فصل الشتاء ضعيف على الصيد نسبة لقلة الصيد طبقا لعوامل الطقس وحركة البحر الأحمر التي تأجل عملية الصيد.