اليوم السابع
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سقوط 19 عاطلا بحوزتهم هيروين وحشيش وأسلحة نارية وذخائر خلال حملة بالقليوبية

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 03:48 م
سقوط 19 عاطلا بحوزتهم هيروين وحشيش وأسلحة نارية وذخائر خلال حملة بالقليوبية حملة أمنية - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط 19 عاطلا خلال حملة أمنية موسعة، بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، بينها الحشيش والهيروين والبانجو، وحيازة الأسلحة النارية.

يأتى ذلك فى إطار مكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون، وتحررت محاضر بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بالمديرية، وأمرت النيابة بحبس المتهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمورى مراكز وأقسام الشرطة بالقليوبية بشن حملة مكبرة على الخارجين عن القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 19 عاطلا فى الخصوص والقناطر الخيرية وشبرا الخيمة وطوخ وبنها وكفر شكر، وبحوزتهم 4 أسلحة نارية "بندقية خرطوش و3 فرد خرطوش"، و4 طلقات، بالإضافة إلى 625 جراما من الهيروين المخدر، و180 جراما من مخدر الحشيش، و200 جراما بانجو، و485 جرام من مخدر البودر، و45 جرام من مخدر الاستروكس.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنها تلك الحملات، أقروا جميعا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى عرضها على النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.


أمن القليوبية

مديرية أمن القليوبية

الإتجار بالمخدرات

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البانجو

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