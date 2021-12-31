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سقوط أمطار غزيرة ببورسعيد فى آخر ساعات 2021.. لايف

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 11:44 م
سقوط أمطار غزيرة ببورسعيد فى آخر ساعات 2021.. لايف جانب من آثار الأمطار في ميدان المنشيه
بورسعيد - محمد عزام

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قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، مساء الجمعة، من ميدان المنشية بنطاق حي الشرق بمحافظة بورسعيد، لمتابعة حالة الطقس بالتزامن مع نوة عيد الميلاد التي تضرب عدد من المحافظات المصرية خاصة الساحلية الواقعة على البحر الأبيض المتوسط

شهدت أحياء محافظة بورسعيد، ومدينة بورفؤاد، سقوط غزير للأمطار يصاحبه انخفاض قليل في درجات الحرارة وهبوب للرياح الباردة، بالتزامن مع احتفالات استقبال العام الجديد 2022واستمر سقوط الأمطار منذ الساعات الأولى من صباح اليوم وعلى مدار ساعات النهار وبداية ساعات الليل إلى الآن، والامطار ما بين غزيرة ومتوسطة خلال اليوم. وتأثرت حركة الصيد فعزف كثير من الصيادين عن ممارسة حرفتهم داخل مياه البحر الأبيض المتوسط، بينما لم تتأثر حركة الملاحة في مجرى قناة السويس الملاحي.

 

وأعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الجمعة، عن استقبال ميناء غرب بورسعيد، سفينة الرورو العملاقة AH SHINI وجنسيتها بنما ويبلغ طولها 199 متر والغاطس 7.9 متر وذلك لتفريغ 964 سيارة و 7 حفار بالميناء.

 وأكدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان لها، أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 17 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر وصول سفينتين  .

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات، ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة 

.وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة .


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