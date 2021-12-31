اليوم السابع
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سقوط أمطار على مدينتى بورسعيد وبورفؤاد والمحافظة تعلن حالة الطوارئ.. صور

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 02:56 م
سقوط أمطار على مدينتى بورسعيد وبورفؤاد والمحافظة تعلن حالة الطوارئ.. صور
بورسعيد محمد فرج

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تشهد مدينتى بورسعيد وبورفؤاد أمطار متوسطة على كافة الأحياء نظراً لسوء الأحوال الجوية التى تتعرض لها محافظات مصر، ومن ثم تسببت التقلبات الجوية والطقس السئ إلى أعلان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد هناك استعدادات مكثفة و جاهزية تامة من جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة لمواجهة التقلبات فى الأحوال الجوية التى يشهدها موسم الشتاء الحالي.

وأشار إلى أن هناك انتشار لعدد كبير من سيارات الفاكيوم و شفط المياه والبدالات وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى المحافظة، وأضاف أنه يتم التواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية وجميع الجهات المختصة لمتابعة حالة الطقس.

وقال المحافظ إن جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة، لافتاً إلى استمرار حالة التأهب بجميع الأجهزة التنفيذية لرصد حالة الشارع والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية ،و استمرار المتابعة الميدانية ومتابعة جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار وسيارات شفط المياه والأطقم الفنية العاملة عليها ، للتعامل الفورى للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياة بشوارع وميادين المحافظة فور تساقط الأمطار، بالإضافة إلى ماتم من تطهير مصارف المياة وإنشاء بالوعات الأمطار.

وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بأن هناك خطة موسعة بجميع الأحياء ومدينة بورفؤاد للتعامل السريع مع أى طارىء قد ينتج عن سوء الأحوال الجوية، موضحاً أنه يتم المتابعة اللحظية لحالة الطقس، واستمرار التنسيق الكامل بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، مؤكداً أن الأوضاع بمدينة بورسعيد تسير بشكل جيد حتى الآن، مشيرا إلى استمرار رفع درجة الاستعدادات والطواريء القصوى بغرفة عمليات المحافظة والأحياء لمواجهة حالة الطقس الغير مستقرة.

 

 

أمطار متوسطة على مدينة ببورفؤاد
أمطار متوسطة على مدينة ببورفؤاد

 

أمطار متوسطة على مدينة بورسعيد
أمطار متوسطة على مدينة بورسعيد

 

أمطار
أمطار

 

حالة الطقس
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