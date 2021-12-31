سقوط أمطار بالإسماعيلية .. والمحافظة ترفع حالة الطوارئ.. لايف وصور

الإسماعيلية - السيد فلاح

أجرى "تليفزيون اليوم السابع" بثًا مباشرًا من مدينة الإسماعيلية، لرصد تساقط أمطار متوسطة فى بعض المناطق وشديدة فى مناطق أخرى على المحافظة، وانخفاض في درجات الحرارة وتصل درجة الحرارة الصغرى 13 والعظمى 18 درجة، كما يشهد الجو نشاط خفيف للرياح.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة رأس السنة الجديدة، ذورة حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

كما من المتوقع إن يشهد طقس اليوم الجمعة سوف انخفاض حاد في درجات الحرارة، حيث تصل العظمى خلال فترات النهار إلى 15 درجة مئوية، والصغرى لـ8 درجات خلال فترات الليل وأقل من ذلك على محافظات شمال الصعيد.

كما يشهد اليوم الجمعة، أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من مطروح والإسكندرية ودمياط وبورسعيد والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية والقليوبية والقاهرة والجيزة والاسماعيلية والسويس والفيوم وبنى سويف والمنيا على فترات متقطعة، قد تصل للسيول على مناطق من سيناء وخليج السويس على الزعفرانة ورأس غارب ورأس شقير ، وأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الصعيد .

ومن ناحية أخرى أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة رفع حالة الطوارئ في المحافظات الثلاث "الإسماعيلية وبورسعيد والسويس"، تحسبًا لموجة التقلبات الجوية، حيث تم رفع حالة الاستعداد إلى الدرجة القصوى لمواجهة الأمطار المحتملة، وأي تغيرات مناخية مفاجئة، واتخاذ كافة اجراءات الحيطة والحذر، وفقًا للبيانات الصادرة من الهيئة العامة الأرصاد الجوية.

وأصدر اللواء عبد الحميد عصمت، حزمة من التكليفات لرؤساء القطاعات والمناطق على مستوى محافظات القناة بشأن الاستعدادات للتعامل مع مياه الأمطار المحتملة، ومراجعة المناطق الساخنة التى قد تشهد تجمعات لمياه الأمطار.

وأكد رئيس شركة مياه القناة، أنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى فى كافة القطاعات والمناطق على مستوى محافظات القناة، وفقًا للبيان الصادر من هيئة الارصاد الجوية عن سوء حالة الطقس خلال الايام المقبلة واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة والاستعدادت القصوى لمواجهة الظروف المناخية التى تمر بها محافظات القناة، مع وضع خطة عاجلة لانتشار سيارات ومعدات الشركة لتفادى أية أزمات أومشاكل متوقعة خاصة بمرفق الصرف الصحى على مستوى محافظات القناة.







































