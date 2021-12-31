وقال لافروف لوكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء اليوم الجمعة: "إذا لم نتلق ردا بنَاء في غضون فترة زمنية معقولة واستمر الغرب في نهجه العدواني، فستضطر روسيا إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان التوازن الإستراتيجي والقضاء على التهديدات غير المقبولة".

وفي سياق متصل، أعرب لافروف عن أسفه لدعم الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي للتطلعات العسكرية الأوكرانية، مشيرا إلى أن واشنطن ودول الحلف تعمل على تحويل أوكرانيا إلى قاعدة انطلاق عسكري ضد روسيا.

وأضاف: "مع الأسف، نرى أن الولايات المتحدة ودول حلف شمال الأطلسي الأخرى، الذين يقومون بإمداد أوكرانيا بالسلاح والخبراء العسكريين، يدعمون التطلعات العسكرية لكييف".

وتابع لافروف قائلا: "تعمل الدول الأعضاء في حلف الناتو بشكل منهجي على تحويل أوكرانيا إلى قاعدة انطلاق عسكري ضد روسيا، ويقومون ببناء قواعد لهم هناك، ويستخدمون أراضيها لإجراء التدريبات".

وأفاد بأن المقترحات الروسية حول الضمانات الأمنية تهدف إلى إنشاء وصياغة نظام اتفاقيات جديد بصورة قانونية على أساس التخلي عن السعي إلى التفوق العسكري.

وأوضح:"مقترحاتنا تهدف إلى إنشاء وتقنين نظام جديد للاتفاقيات يقوم على مبدأ عدم قابلية الأمن للتجزئة والتخلي عن محاولات تحقيق التفوق العسكري، والذي وافق عليه بالإجماع قادة جميع الدول الأوروبية الأطلسية في التسعينيات".

وأضاف لافروف:" أود أن أؤكد أننا نحتاج ضمانات ملزمة قانونًا، نظرا لأن زملائنا الغربيين لا يوفون بالتزاماتهم السياسية، ناهيك عن التأكيدات والوعود الشفوية التي قُدمت للزعماء السوفييت والروس".