رئيس مياه القناة: مواجهة مياه الأمطار بمدن القناة تزامنا مع سوء الأحوال الجوية

بورسعيد محمد فرج

قال اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، اليوم الجمعة، إن السيطرة على تجمعات مياه الأمطار فى محافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، يرجع للتدريب الجيد لفرق الطوارئ والتدخل السريع، والاستعدادات المبكرة لموسم الشتاء، بالإضافة الى تسليك جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي، وتطهير جميع شنايش وبالوعات الأمطار.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، على انتشار سيارات شفط المياه، الفاكيوم والنافوري، وعربات التدخل السريع، والسيارات المدمجة، بأماكن التمركز فى الشوارع وميادين محافظات القناة الثلاثة، السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، مع رفع درجة الاستعداد القصوى وحالة الطوارئ لمواجهة أى تجمعات لمياه الأمطار أو السيول.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، على متابعته المستمرة لحظة بلحظة على مدار الساعة مع رؤساء قطاعات محافظات القناة الثلاث، والمناطق وغرفة عمليات الشركة، على شفط مياه الأمطار من خلال سيارات الشفط المتمركزة فى الأماكن المخصصة لها، بالإضافة إلى مراحل أعمال شفط مياه الأمطار من الأماكن المنخفضة أول بأول، التى امتلأت بالمياه، مؤكداً على جاهزية جميع محطات الصرف الصحى من كفاءة العمل بها وبكامل طاقتها، وتوفير كل الإمكانيات، والمعدات بهدف الانتهاء منها فى فترة زمنية وجيزة.

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، أن الشركة بدأت فى وقت مبكر الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء من خلال خطة تعتمد على عدة محاور، أبرزها تطهير وتسليك جميع مطابق وشبكات الصرف الصحى للمناطق المخدومة بالصرف الصحي، وتطهير جميع شنايش وبالوعات الأمطار، وصيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى، بالإضافة إلى تشكيل فرق طوارئ من مهندسى وفنيى ومشرفى وعمال الشركة، والذين تم تدريبهم على كيفية التعامل الفورى والسريع مع المواقف الطارئة.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أننا نعمل فورا على حل أى شكاوى واردة لغرفة عمليات الشركة تتعلق بتجمعات مياه الأمطار فى جميع القطاعات والمناطق، التابعة لمحافظات إقليم القناة، أو من خلال غرف عمليات ديوان المحافظات أو المراكز والقرى التابعة لها، لافتا على استمرار انتشار فرق الطوارئ والتدخل السريع وسيارات شفط المياه بالشوارع والميادين.