رئيس جامعة بني سويف يعلن حالة الطوارئ بالمستشفى الجامعى لمواجهة سوء الأحوال الجوية

بنى سويف هانى فتحى

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، عن رفع حالة الطوارئ والتأهب القصوى بالمستشفى الجامعى، نظرا لسوء الأحوال الجوية.

وأشار رئيس الجامعة في بيان له، إلى أن خطة الطوارئ تشمل رفع درجة الاستعداد بقسم الطوارئ، والرعاية المركزة، وغرف العمليات، إضافة إلى تدعيم المستشفى بالأدوية والمستلزمات والتجهيزات اللازمة، وتواجد كل التخصصات الطبية، وفريق التمريض على مدار اليوم، ومنع الإجازات بالمستشفى الجامعى .

ووجه الدكتور منصور حسن، بقبول واستقبال كافة الحالات المرضية من محافظة بني سويف، والمحافظات المحيطة بها سواء للعلاج السريري، أو لإجراء كافة العمليات الجراحية، أو حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة