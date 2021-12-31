حياة كريمة فى أسوان.. 62 مجمعا خدميا وزراعيا بقرى المبادرة بـ457 مليون جنيه

أسوان – صلاح المسن

تابع "اليوم السابع" مشروعات مبادرة حياة كريمة والتي يجرى تنفيذها ضمن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" داخل قرى ونجوع محافظة أسوان، وتساهم مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى خدمة المواطنين خاصة فى القرى ليحقق للأجيال الحالية والقادمة حلمها فى الحياة الكريمة والعصرية وإعادة بناء مصرنا الحديثة وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

من جهتها تواصل أجهزة الدولة بأسوان تنفيذ مبادرة حياة كريمة ومتابعة المشروعات بكافة قرى ونجوع المراكز المستهدفة في مبادرة حياة كريمة ومراجعة الموقف التنفيذي للعمليات المنفذة.

ويسلط اليوم السابع الضوء علي مشروعات المجمعات الخدمية وتشمل 62 مجمعا خدميا وزراعيا بقرى المبادرة الرئاسية بتكلفة 457 مليون جنيه، وتضم المجمعات الخدمية منافذ خدمة للإدارة المحلية والتضامن الإجتماعى والتموين والسجل المدنى والشهر العقارى ومركز تكنولوجى، من أجل تخفيف أعباء ومشقة تنقل المواطنين.

ففي مركز أدفو شمال محافظة أسوان وتحديدا في مجلس قروي القنان جاري الانتهاء من مبنى مجمع الخدمات الحكومى بقرية القنان وجارى العمل بمبنى مجمع الخدمات الزراعية بقرية القنان، كما تشهد وقرية الشهامة بوادي الصعايدة بادفو إنشاء مبنى الخدمات بمساحة 650 م2 وبتكلفة 9.5 مليون جنيه، وذلك يتواكب مع إنشاء مبنى الخدمات الزراعية على مساحة 330 م2 بتكلفة 5.5 مليون جنيه.

ومشروع إنشاء مجمع الخدمات بالرمادى قبلى بتكلفة إجمالية 9.5 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 40%، حيث إنه يتم إنشاؤه على مساحة 650 م2 من بين إنشاء 31 مجمعا خدميا، ومشروع مجمع الخدمات بالرديسية بحرى يجري إنشاؤه على مساحة 900 م2 وبتكلفة 10 ملايين جنيه ويضم منافذ خدمة للإدارة المحلية والتضامن الاجتماعى والتموين والسجل المدنى والشهر العقارى ومركز تكنولوجى، وأيضاً مجمع الخدمات ومركز الخدمات الزراعية بقرية الطوناب.

وفي مركز كوم أمبو جارى أعمال الحفر بالمجمع الزراعى بالمنشية الجديدة، وإنشاء مجمعات بقري الكاجوج وسلوا واقليت والعباسية والمنشية وغيرها من القرى.

وفي مركز نصر النوبة تتواصل مشروعات حياة كريمة بقرى بلانة بعدة مواقع؛ منها المجمع الخدمى والمجمع الزراعى مع تحقيق نسب تنفيذ كبيرة، كما يجري تنفيذ موقع إنشاء مجمع الخدمات الحكومية ومجمع الخدمات الزراعي بقرية قورتة ثاني.

كما يأتي مشروع مجمع الخدمات بالعلاقي والجارى إنشاؤه على مساحة 900 م2 وبتكلفة 10ملايين جنيه، حيث يضم منافذ خدمة للإدارة المحلية والتضامن الاجتماعى والتموين والسجل المدنى والشهر العقارى ومركزا تكنولوجيا من أجل تخفيف أعباء ومشقة تنقل المواطنين، حيث إن إنشاء هذا المجمع يأتي ضمن إنشاء 31 مجمعا منهم 9 مجمعات بمركز نصر النوبة، و13 مجمعا بمركز إدفو، و9 مجمعات بمركز كوم أمبو، ومشروع إنشاء المجمع الزراعي على مساحة 330 م2 وبتكلفة 5.5 مليون جنيه، ومكون من طابقين لتقديم جميع الخدمات الزراعية لأهالي القرى.

جدير بالذكر أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تشهد مشاركة تنفيذية ومجتمعية من كافة فئات المجتمع لتحسين مستوى المعيشة بمختلف القرى والنجوع المستهدفة، وهو الذى يتواكب مع تحقيق أهداف الإستراتيجة القومية للتنمية المستدامة (2030) لتحسين مستوى المعيشة للأسر الأكثر احتياجاً في 35 قرية رئيسية و109 قرية فرعية و 336 نجع وكفر وتابع بمراكز أسوان وإدفو وكوم أمبو ونصر النوبة، حيث يجري تنفيذ المشروعات بإجمالى 811 مشروعا، وبتكلفة مالية تصل إلى 14,1 مليار جنيه منها 155 مشروعا تم نهوها بتكلفة 2 مليار جنيه، كما جارى العمل فى 350 مشروعا أخر بتكلفة 11,5 مليار جنية، فيما جارى التجهيز لبدء العمل فى 306 مشروعات بتكلفة 610 ملايين جنيه.