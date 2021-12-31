حياة كريمة تدعم التوجه نحو الاقتصاد الأخضر بمشروعات الصرف والطاقة النظيفة

كتب عبد الحليم سالم

أكد السيد عبد العظيم، الخبير الاقتصادى، ‬أن التوجه للاقتصاد الأخضر بات أمرًا حتميا وليس مجرد رفاهية أو ضرورة اقتصادية، لافتا إلى أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تدعم هذا التوجه من خلال العديد من الآليات، أهمها استدامة الموارد، مع دعم القوى البشرية وتنمية مهاراتها.

وأضاف عبد العظيم لـ"اليوم السابع" أن المشروعات التى يتم تنفيذها من خلال شركات القابضة للتشييد والتعمير، وشركات القطاع الخاص تركز على قطاعات الصرف الصحى والمياه والحماية من التلوث مع ترشيد الاستهلاك، بما يتوافق مع الاقتصاد الأخضر.

وأشار إلى أنه يتم تنفيذ مشروعات خضراء منها مشروعات الطاقة النظيفة، مع مشروعات متعلقة لتطوير المخلفات وخفض الملوثات، لافتا إلى أن المشروعات تحقق الاستدامة، وهى من أهم أهداف التنمية، بجانب تدعيم المرافق خاصة فى القرى المحرومة بالصعيد بتكاليف اجمالية معلنة تقدر بـ900 مليار جنيه.