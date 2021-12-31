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حياة كريمة بالأقصر.. استكمال العمل بالمجمعات الزراعية والخدمية

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 09:21 ص
حياة كريمة بالأقصر.. استكمال العمل بالمجمعات الزراعية والخدمية مدينة إسنا تستكمل العمل بالمجمعات الزراعية والخدمية
الأقصر – أحمد مرعى

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تابعت المهندسة صباح منصور نائب رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر المشروعات الجارية بمجلس قروى الكيمان، والتى غيرت معالم الحياة بهذه القري فى إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، بمتابعة الأعمال الجارية ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة " وتذليل أي عقبات والإسراع في معدلات التنفيذ في كافة القطاعات التي سيتم تنفيذها داخل القرى المستهدفة.

وتفقدت نائب رئيس مدينة إسنا، خلال جولتها، العمل فى مجمع الخدمات الزراعية بقرية الكيمان ومجمع الخدمات الحكومية والأرض المخصصة لإنشاء مركز شباب بالقرية والتى تمت أعمال الحفر بها لبدء تنفيذ المشروع، وأيضاً تفقدت أعمال تطوير وحدة الشئون الإجتماعية وأعمال تركيب خطوط الكهرباء وأعمال انشاء كوبري مدخل نجع غريب.

وتشمل المشروعات الجاري تنفيذها بمجلس قروى الكيمان عن طريق الجهاز المركزى للتعمير بالبحر الاحمر برئاسة المهندس حسنى منصور مدير عام الجهاز، مجمع مصالح حكوميه ويضم 7مصالح مركز تكنولوجي ومكتب بريد ومكتب تموين  وسجل مدني وشهر عقاري، ووحدة محلية مجلس محلي وتضامن إجتماعي، وإنشاء مركز شباب الكيمان وطفنيس المكون من طابقين وتطوير مركز شباب الغريرة، وإنشاء مجمع خدمات زراعية بقرية الكيمان، وإنشاء مركز إسعاف الكيمان الصحراوي وتطوير مركز إسعاف الكيمان بالطريق الزراعي، وأيضاً إنشاء كوبري أم عدس ك13 ،وكوبري أبو قش القاطع ك1 بقرية الكيمان وكوبرى نجع ابو غريب، وإنشاء وحدة تضامن قرية طفنيس وتطوير وحدتى تضامن قرية الغريرة وقرية الكيمان.

كما يتم إنشاء مدرسة الكيمان الاعدادية بزيل الرمادى، وإنشاء جناح بمدرسة الكيمان الإبتدائية المشتركة، وأيضاً يتم إحلال وتجديد ورفع كفاءة مدرسة عزبة البرج، ومدرسة الجبلين للتعليم الاساسي ومدرسة الخلفاء الراشدين الابتدائية ومدرسة طفنيس الابتدائية ومدرسة الشيخ أحود للتعليم الأساسي، وتعلية مدرسة الطومية الإبتدائية الجديدة .

وفى مجال الكهرباء تقوم الشركة المنفذة حالياً بأعمال إحلال وتجديد الشبكة الكهربية لمجلس قروى الكيمان، وإضافة حوالي 2500 عامود كهرباء منخفض وإحلال وتجديد المحولات المعلقة إلي أكشاك ورفع قدرتها وتدعيم الشبكة بمحولات إضافية جديدة، وتدعيم تغذيتها المحولات وربط الشبكة الكهربية ببعضها بإستخدام كابلات الجهد المتوسط، وإنشاء موزع الكيمان الجديد.

متابعة العمل فى مشروعات حياة كريمة بالأقصر
متابعة العمل فى مشروعات حياة كريمة بالأقصر

 

مدينة إسنا تستكمل العمل بالمجمعات الزراعية والخدمية
مدينة إسنا تستكمل العمل بالمجمعات الزراعية والخدمية

 

مشروعات تطوير قرية الكيمان ضمن حياة كريمة
مشروعات تطوير قرية الكيمان ضمن حياة كريمة

 

مشروعات تغير ملامح قرية الكيمان بإسنا
مشروعات تغير ملامح قرية الكيمان بإسنا

 


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