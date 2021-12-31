حصاد مشروعات آثار الأقصر بـ2021.. ترميم 48 كبشا بمعابد الكرنك

الأقصر – أحمد مرعى

شهد قطاع المشروعات الأثرية بمحافظة الأقصر فى عام 2021، عددا من المشروعات والإكتشافات الأثرية المختلفة التى أبهرت العالم أجمع، ومن أبرزها المشروع القومى لترميم 48 كبشا داخل معابد الكرنك، حيث رصد "اليوم السابع" خطوات عمل رجال الآثار وفرق الترميم والعمال فى الكرنك من أحد أهم المشروعات القومية لترميم 19 كبشا داخل فناء معابد الكرنك، وذلك فى الجهة الشمالية.

ويقول الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن هذا المشروع أعاد الحياة فى الجهتين الشمالية والجنوبية بالفناء والبالغ عددها 48 كبشا تم إنقاذها بالكامل، موضحاً أنه خلال عام 2021 تم رسمياً الانتهاء من ترميمات الكباش فى الجهة الشمالية، موضحاً أنه تمت الأعمال بذلك المشروع بأيادي مصرية خالصة، وبدعم كبير من الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، وبإشراف الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، لـ"اليوم السابع"، أنه أن القطعة الواحدة من تلك الكباش كان يصل وزنها 7 أطنان، مشيرا إلى أن القدماء المصريين قاموا بنقل ورفع وتركيب هذه الأحجام بدون أى رافعات، حيث إن مشروع تطوير الـ19 كبشا تم بنفس طريقة ترميم الـ26 كبشا فى المرحلة الاولى، وتم ترميم المصاطب لمنع وصول المياه إليها وتم إعادة تركيب الكباش بعد الانتهاء من أعمال الترميم والتطوير، موجهاً الشكر لكل أبطال تلك الملحمة من رجال الكرنك فى ترميم الـ48 كبشا.

فيما كشف الأثرى صلاح الماسخ مدير معابد الكرنك والمشرف على مشروع ترميم 19 تمثالا لكباش الكرنك فى الفناء الأول بالمعبد، لـ"اليوم السابع"، أنه بعد النجاح فى مشروع ترميم 29 تمثالا بالجهة الجنوبية لصرح المعبد، وهو المشروع الذى تم افتتاحه مطلع العام الجارى بحضور الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، تم على الفور بدء التجهيز لبدء العمل بالمرحلة الثانية.

وأوضح المشرف على مشروع ترميم 19 تمثالا لكباش الكرنك، أنه فى يناير الماضى تم الحصول على إشارة البدء فى تنفيذ أعمال المرحلة الثانية والتى تتضمن ترميم باقى مجموعة التماثيل الموجودة بالمنطقة الشمالية وعددها 19 تمثالاً، موضحاً أنه تم العمل فوراً فى ترميم وصيانة ورفع التماثيل للكباش بالكامل وإظهار جمالها ووضعها على وسائد جديدة صممت خصيصاً لحمايتها وزيادة عمرها الافتراضى لمئات السنين المقبلة عقب تعرضها للضرر مؤخراً، موضحاً أن هذا المشروع يعد عالميا على أرض محافظة الأقصر تقوم به وزارة الآثار، حيث ظهر المشروع للنور عقب نقل 4 تماثيل ضخمة للكباش من المعبد إلى ميدان التحرير بالعاصمة، لتزيينه خلال الفترة المقبلة ضمن المشروع القومى للوزارة، وتبين أن التماثيل خلف الفناء الأول تحتاج لدعم كبير وترميم وهو ما تمت الموافقة عليه وترميم ورفع كفاءة 29 تمثالا من الكباش فى الجهة الجنوبية، ويجري حالياً مواصلة العمل فى الجهة الشمالية فى 19 كبشا.



العمال أبطال ملحمة ترميم كباش الكرنك



الونش يضع الكباش على مصاطبها النهائية



تجهيز الكباش قبل رفعها على المصاطب



جانب من العمل بالكباش فى اليوم الأخير



رجال الكرنك يكتبون ملحمة عظيمة بإنهاء ترميمات 48 كبش



رص ووضع الكباش على المصاطب عقب الترميم



سحر كباش الكرنك بعد ترميمها



صور حصرية لوضع الكباش وتناسق مواقعها بالكرنك



عمليات وضع الكباش بالمصاطب



عملية رص الكباش بطريقة علمية بالمصطبة



فريق العمال والأوناش خلال رفع الكباش على المصاطب



كباش الكرنك تعود لموقعها بعد الترميمات



مدير المشروع ومسئولى الترميم والعمال بالكرنك



وضع الكباش على المصاطب بأيادي مصرية