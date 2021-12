حرائق الغابات تدفع السلطات الأمريكية لإخلاء مدينتين في كولورادو.. فيديو

صدرت أوامر لإخلاء مدينتين في شمال كولورادو الأمريكية بسبب انتشار حرائق الغابات التي غذتها رياح سرعتها 100 ميل في الساعة والتي أحرقت مئات المنازل في منطقة دنفر.

وأفادت شبكة "إن بي سي نيوز" بأن قائد شرطة مقاطعة بولدر جو بيلي قال في مؤتمر صحفي إن تقسيمًا فرعيًا كاملًا يضم 370 منزلاً قد احترق، كما تم تدمير 210 منازل أخرى في حي البلدة القديمة بالمدينة.

وبصرف النظر عن المنازل ، دمرت النيران فندق ومركز تسوق واقترب الحريق من أحد المستشفيات، وقال بيلي :"كان هذا حدثًا مروعًا".

وفقا لما ذكره العمدة ، لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات حتى ليلة الخميس ، لكنه قال إنه لن يفاجأ بالعثور على ضحايا ، فقد أصيب ضابط بجروح بسبب الحطام المتطاير، وأضاف بيلي: "هذا هو نوع النار الذي لا يمكننا مواجهته وجهاً لوجه"، مشيرا الى إن ستة أشخاص أصيبوا في الحريق يعالجون في المستشفى.

Apocalyptic views of the #MarshallFire in Louisville, Colorado. Mind boggling what has happened today. #COwx pic.twitter.com/D4RRdhMXGU