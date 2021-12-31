حتى لا يضيع التعويض.. 10 التزامات للمتعاقدين على وثائق تأمين الممتلكات

كتب هانى الحوتى

تستقبل الهيئة العامة للرقابة المالية ، شكاوى عديدة من حملة وثائق التأمين على الممتلكات سنويًا، وقد ترفض بعض الطلبات نتيجة عدم معرفة عملاء شركات التأمين بالتزاماته للحصول على التعويض المقرر بالوثيقة، وتقدم الهيئة أبرز 10 التزامات يجب مراعاتها وهي:

1- لا تقم بإجراء أي تعديلات جوهرية على الشىء موضوع التأمين دون إخطار شركة التأمين، وإلا يسقط حقك في التعويض حال وقوع حادث.

2- إذا رغبت في نقل ملكية الشئ موضوع التأمين إلى شخص أو جهة أخرى، فعليك إخطار شركة التأمين قبل القيام بذلك والحصول على موافقتها حتى لا يسقط حقك في الوثيقة.

3- قم بعمل محضر شرطة في وقت الحادث والتزم بموعد إخطار شركة التأمين خلال 72 ساعة من وقوع الحادث، وذلك للحوادث التي تستدعي عمل محضر بمراكز الشرطة حتى لا تفقد شركة التأمين حقها القانوني في الرجوع على المتسبب في الحادث.

4- احتفظ بالشئ موضوع الحادث على وضعه لحين إجراء المعاينة من قبل شركة التأمين.

5- أطلب من شركة التأمين إجراء المعاينة عند وقوع الحادث المؤمن عليه.

6- إذا أردت الاحتفاظ بحطام الشئ موضوع التأمين الناتج عن وقوع الحادث فسيتم خصمه من قيمة التعويض المنصرف لك، وإذا لم ترغب في الاحتفاظ به قم بتسليمه إلى شركة التأمين للحصول على التعويض.

7- إذا قمت بالتأمين على سيارتك الخاصة فاحذر أن تستخدمها في أنشطة أخرى (تجارية) حتى لا يسقط حقك في التعويض.

8- تجنب المبالغة في قيم الإصلاحات أو الاستبدال للشئ موضوع التأمين تجنبًا لرفض المطالبة.

9- احرص على الاحتفاظ بالمستندات الدالة على سداد قيمة الإصلاحات أو الاستبدال للشئ محل التأمين.

10- التزم بإمساك سجلات إلكترونية أو ورقية تدل على حجم المخزون المؤمن عليه المنصوص عليها في وثيقة التأمين ضد الحريق لتمكين الشركة من الاحتساب العادل للتعويض.

يذكر أن حجم الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من عام 2021 بلغت 13 مليار جنيه مقابل 10.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة نمو 23.78%، ووزعت بين الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات وبلغت 4.8 مليار جنيه خلال الربع الثالث، وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 5.5 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من عام 2021 مقابل 5.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة نمو 7.24%.