حبس 3 مسجلين خطر متهمين بقتل شهيد الشهامة بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

أمر مدير نيابة الجمالية بإشراف المحامي العام لنيابات شمال الدقهلية، بحبس ثلاثة من المسجلين خطر والمتهمين بقتل شهيد الشهامة في الجمالية، والذي حاول إنقاذ أحد الأهالي تعرض لمحاولة سرقة دراجته النارية بالإكراه، بعد أن سمع صوت الاستغاثة، وتوجه نحوهم إلا أن الجناة أطلقوا أعيرة نارية أصابت المجني عليه وتسببوا في مصرعه بالحال، وفروا هاربين من مسرح الجريمة.

وتمكن ضباط مباحث الجمالية من ضبط المتهمين بعد إعداد أكمنة حتى تمكنوا من إلقاء القبض على المتهمين، وتبين أن للمتهمين معلومات جنائية.

يذكر أنه تبلغ لمأمور مركز شرطة الجمالية، من الأهالي بمصرع أحمد نجاح 24 سنة، بطلق نارى، وذلك أثناء محاولته ضبط 3 متهمين عقب شروعهم في ارتكاب حادث سرقة دراجة نارية بالإكراه، مستخدمين في ذلك الأسلحة النارية والبيضاء والذي حال دون إتمام مقصدهم لتدخل الأهالي له ومحاولتهم ضبط المتهمين إلا أنهم أطلقوا أعيرة نارية صوبهم أدت إلى إصابة المجني عليه وتوفي متأثرا بإصابته.

وكشف ضباط مباحث المركز أن المشاركين فى الواقع. كلا من م ع. أ. 25 سنة وشهرته الدبور عاطل، ومسجل شقي خطر سرقات عامة، وسبق اتهامه في 6 قضايا، و م م. م. 24 سنة وشهرته همام ، ومتهم في 7 قضايا سرقات ومخدرات، وأ م. أ وشهرته البرنجانه، 20 سنة ومدرج جنائيا في عدة قضايا، وجميعهم مقيمين في قرية الشبول دائرة مركز المنزلة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وأرشدوا عن الدراجة النارية المستخدمة في الواقعة، وتبين أن أحدهم كان يحمل بندقية آلية، وآخر يحمل سكين كبير.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3198 لسنة 2021 إداري مركز الجمالية.