حبس عاطلين بتهمة قتل جارهما بسبب خلافات جيرة فى مصر الجديدة 4 أيام

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة مصر الجديدة، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة قتلهما جارهما بسبب خلافات عائلية بينهما، بعد أن أعتديا عليه بسلاح أبيض وسددا له طعنة نافذة باستخدام السلام الذى بحوزتهما، سقط على الأرض غارقا في دمائه، وفارق الحياة قبل نقله إلى المستفى لتلقى العلاج، وأمرت بإرسال تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة الحقيقى.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن مشادة كلامية بين المتهمين وأخرين من جيرانهم بسبب خلافات عائلية نشبت على أثرها المشاجرة، قام خلالها الطرفين بالاعتداء على بعضهما البعض، حيث قام أحد المتهمين باستخدام سلاح أبيض وسدد طعنة نافذة لأحد الأشخاص من الطرف الثانى في المشاجرة سقط على أثرها قتيلا في الحال قبل تلقيه العلاج.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة مصر الجديدة، بلاغا يفيد بحدوث مشاجرة ووجود مصابين ومتوفى بدائرة القسم، وبالانتقال أمكن تحديد طرفي المشاجرة وهما كلاً من طرف أول (3 أشخاص – ربة منزل، وجميعهم مقيمين بدائرة القسم) أحدهم توفى على إثر إصابته بجرح نافذ بالجسم، وإثنين منهم مصابين بجروح، طرف ثان (شخصين – ربة منزل، وجميعهم مقيمين بذات العنوان) مصابين بجروح وكسور بالجسم.

وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفان بسبب خلافات عائلية تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها الطرفان بالتعدي على بعضهما البعض بالضرب، حيث تعدى أحد أفراد الطرف الثاني على الطرف الأول بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزته محدثاً إصاباتهم والتي أودت بحياة أحدهم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة أحدهم (سلاح أبيض) المستخدم في ارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقيات.