حبس صاحب مسمط قتل شقيقه الأصغر بسلاح أبيض بالإسكندرية بسبب خلافات مالية

الإسكندرية - أسماء على بدر

قرر المستشار أشرف المغربى، المحامى العام الأول لنيابات غرب الإسكندرية الكلية، حبس صاحب مسمط 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بقتل شقيقه طعنا بسلاح أبيض، بمنطقة مينا البصل غرب، فى مشاجرة بينهما بسبب خلافات مالية، وندب مصلحة الطب الشرعى لتشريح جثة المجنى عليه لبيان سبب الوفاة والتصريح عقب ذلك، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث والتحفظ على الأيلحة المستخدمة فى المشاجرة، وسؤال شهود العيان.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، يفيد بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة بتلقيهم بلاغا من الأهالى بنشوب مشاجرة بجوار مسجد الميرى ووجود متوفى.

على الفور، انتقل إلى موقع البلاغ ضباط مباحث القسم رفقة سيارة إسعاف وبالمعاينة والفحص تبين نشوب مشاجرة بين كلا من جمال.ف، 30 سنة، صاحب مطعم، مصاب بجرح طعنى وتوفى، وشقيقه م.ف"،41 سنة، صاحب مسمط، بسبب وجود خلافات بينهما.

كشفت تحريات ضباط مباحث القسم، ان وراء الواقعة وجود خلافات مالية بين الشقيقين على إثرها توجه المجنى عليه بسيارته الى شقيقه المتهم فى مطعمه الذى يمتلكه بشارع الناصرية ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورت الى جدال عنيف فقام المجنى عليه بتحطيم زجاج محل شقيقه ما أثار حفيظته ورد عليه بتحطيم سيارة المجنى عليه بكرسى، مما أدي الي تطورها، علي اثرها اشهر كل منهما سكينا فى وجه الأخر وتعديا على بعضهما البعض ،وسدد المتهم لشقيقه الصغير طعنة نافذة أودت بحياته ، وتم القاء القبض على المتهم وأحيل الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.