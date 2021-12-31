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جهاز دمياط الجديدة يحدد الثلاثاء لمن تخلف عن استلام شقته فى مشروع سكن مصر

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 03:00 ص
جهاز دمياط الجديدة يحدد الثلاثاء لمن تخلف عن استلام شقته فى مشروع سكن مصر سكن مصر - أرشيفية
كتب أحمد حسن

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حدد جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 4 يناير كموعد أخير لمن تخلف عن استلام شقته في مشروع سكن مصر، في المواعيد المحددة.

وأكد المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة المشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أنه تم الانتهاء من تسليم ما يقرب من 90% من الوحدات التي تم الإعلان عن تسليمها خلال الشهر الحالى، موضحا أن إجمالى الوحدات المقرر تسليماه بلغ 1776 وحدة.

وأوضح المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة المشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أنه تم تخصيص يوم الثلاثاء 4/1/2022، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.


وزاره الإسكان

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دمياط الجديده

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