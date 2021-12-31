اليوم السابع
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جنوب إفريقيا تعلن تجاوز ذروة موجة "أوميكرون" وترفع بعض القيود

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 10:34 ص
جنوب إفريقيا تعلن تجاوز ذروة موجة "أوميكرون" وترفع بعض القيود لقاحات كورونا
كتبت رباب فتحى

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رفعت جنوب إفريقيا حظر التجول الليلي على حركة الناس بأثر فوري، وأعلنت أن البلاد قد تجاوزت ذروة موجة فيروس كورونا الرابعة المدفوعة بالمتغير "أوميكرون".

وقال بيان حكومي إنه على الرغم من قابلية متحور أوميكرون العالية لنقل الإصابة بين الأفراد، إلا أنه تسبب بمعدلات دخول أقل إلى المستشفيات مقارنة بالموجات السابقة، وأضاف أنه كان هناك "زيادة طفيفة" في عدد الوفيات، وأعلنت الحكومة الخميس أنه تم تخفيف بعض قواعد الإغلاق.

وقال بيان صدر بعد اجتماع خاص لمجلس الوزراء، إن الحالات ومعدلات الدخول إلى المستشفيات تراجعت في جميع المقاطعات تقريبا في جميع أنحاء البلاد.

وتشمل التغييرات المعلنة، رفع القيود المفروضة على الحركة بين منتصف الليل والساعة الرابعة صباحا. كما سيتم السماح للشركات ببيع الكحول بموجب قواعد الترخيص العادية، بدلاً من الإغلاق عند الساعة الحادية عشرة.

وينتشر المتحور الجديد - الذي أبلغت عنه جنوب أفريقيا لأول مرة الشهر الماضي - بسرعة في أماكن أخرى من العالم، مما يؤدي إلى فرض قيود واسعة النطاق في دول عدة.

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إنه نظرًا لأن رئيس منظمة الصحة العالمية أبدى ملاحظة متفائلة بشأن التغلب على الوباء في عام 2022 ، فقد أزالت الحكومة في بريتوريا حظر التجول من منتصف الليل إلى الساعة 4 صباحًا بناءً على مسار الوباء ومستويات التطعيم والقدرة المتاحة في قطاع الصحة .

وقال بيان صادر عن اجتماع خاص لمجلس الوزراء عقد في وقت سابق "تشير جميع المؤشرات إلى أن البلاد ربما تكون قد تجاوزت ذروة الموجة الرابعة على المستوى الوطني".

 


جنوب إفريقيا

ذروة كورونا

موجة كورونا

اوميكرون

لقاحات كورونا

وباء كورونا

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