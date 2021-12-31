تنفيذ مشروعات مياه وصرف ضمن حياة كريمة بسوهاج بـ2.8 مليار جنيه فى 2021

سوهاج محمود مقبول

المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى اهتمت بشكلا كبير بقطاعى مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى محافظة سوهاج، بما يضمن الخدمة لأكثر من مليون مواطن على مستوى المحافظة حصلوا على خدمات الصرف والمياه.

اليوم السابع يقدم أهم المعلومات حول مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب والقرى المخدومة بها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة خلال عام 2021.

1- بلغ حجم الاستثمارات بقطاعى مياه الشرب والصرف الصحى 2.8 مليار جنيه.

2 - عدد المشروعات صرف ومياه شرب بلغ 456 مشروعا و139 مشروعا للمياه.

3 - حجم الاستثمارات للمشروعات التي جرى إنجازها خلال عام 2021 بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بلغ 2 مليار و847 مليون جنيه؛ ساهمت في إنجاز 23 مشروعا، لخدمة أكثر من مليون مواطن بنطاق المحافظة.

4 - وبالنسبة لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، بلغ عدد المشروعات التي تم إنجازها عن طريق الهيئة خلال عام 2021م 15 مشروعا بتكلفة مليار و613 مليون جنيه، تخدم 865 ألف مواطن، منها 8 مشروعات لمياه الشرب بتكلفة 348 مليون جنيه، و7 مشروعات صرف صحي، بتكلفة مليار و265 مليون جنيه.

5 - المشروعات التي تم الانتهاء منها هي "محطة مياه فاوجلي بساقلتة، والمرحلة الرابعة من شبكات شطورة بطهطا، وشبكة مياه أولاد الشيخ بدار السلام، ومحطة مياه إدفا وأولاد نصير بسوهاج، ومحطة مياه أولاد الشيخ بدار السلام، ومحطة إزالة حديد ومنجنيز الزهراء، وتوسعات محطة مياه سوهاج غرب، ومحطة مياه عرب العطيات بدار السلام".

5 - مشروعات الصرف الصحي التي جرى الانتهاء منها هى "محطة معالجة المراغة وجهينة، ومحطة معالجة صرف صحي ساقلتة، وتوسعات محطة معالجة صرف صحي طهطا، ومحطة معالجة صرف صحي المنشاة، ومحطة (3) بحي الكوثر، وصرف صحي قرية الحسنة، وصرف صحي الرياينة المعلق بطما.

6 – وبالنسبة للمشروعات المنفذة بمعرفة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، بلغت الاستثمارات للمشروعات التي قامت بها الشركة خلال عام 2021م، مليارا و234 مليون جنيه.

7 - الانتهاء من مشروع صرف صحي عرابة أبو الدهب، وعرابة أبو عزيز، الذي يستفيد منه 57 ألف مواطن، بتكلفة 246 مليونا و300 ألف جنيه، بالإضافة إلى مشروعات صرف صحي قرى "الغريزات، والبطاخ، والوقدة " بمركز المراغة، بتكلفة 329 مليونا و100 ألف جنيه؛ لخدمة 58 ألف مواطن،.

8 - الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع صرف صحي "إدفا" بتكلفة 20 مليون جنيه، ويستفيد منها 9 آلاف مواطن، ومشروعات صرف صحي قرى "المزالوة، والمحامدة البحرية، ودمنو" بتكلفة 145 مليونا و600 ألف جنيه.

9 - تشغيل محطتي مياه الشرب المطورة رقم 3 و4 بقرية الحواويش بمركز أخميم، لخدمة 23 ألف مواطن، والمنطقة الصناعية، وحى الكوثر، ومدينة أخميم وقراها بتكلفة 14 مليون جنيه.

10 - الانتهاء من تحويل محطتي معالجة صرف صحي "سوهاج غرب" ، وصرف صحي "الكولة" من المعالجة الثنائية إلى المعالجة الثلاثية، بتكلفة بلغت 283 مليونا و500 ألف جنيه وتخصيص مبلغ 86 مليون جنيه لخطط المد والتدعيم لشبكات مياه الشرب والصرف الصحي بجميع مراكز المحافظة.