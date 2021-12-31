اليوم السابع
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أكرم القصاص
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تكثيف أعمال تعقيم وتطهير المسجد الحرام وتهيئته للزوار والمعتمرين والمصلين

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 01:42 م
تكثيف أعمال تعقيم وتطهير المسجد الحرام وتهيئته للزوار والمعتمرين والمصلين المسجد الحرام ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، بتكثيف أعمال تعقيم وتطهير المسجد الحرام وسطحه وساحاته ومرافقه وتهيئته للزوار والمعتمرين والمصلين، حيث يُغسل عشر مراتٍ يوميا بمنظومة عمل يقوم بها "4000" عامل وعامله وذلك لضمان أداء سير العمل.

وأوضح مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام جابر بن أحمد الودعانى حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"،  أنه يتم تطهير كل موقع على حدة باستخدام المساحات الجلدية والفرش والفوط ومعدات الغسيل وبعض الآليات لإزالة الأوساخ من على الأرضيات، والمداخل المؤدية إلى ساحات المسجد الحرام مع غسل الجسور والعبارات الموجودة في الساحات كما يتم غسل أطراف الحوائط والأعمدة والزوايا، وتنظيف مجاري تصريف المياه في كل موقع، كما تتضمن أعمال تطهير المسجد الحرام عامة الساحات الخارجية ودوراته باستخدام معدات غسيل مخصصة لعملية التنظيف في الساحات ومعدات مخصصة للمسجد من الداخل وإخراج المخلفات إلى خارج المسجد الحرام بواسطة السيارات الكهربائية وتنقل إلى المواقع المخصصة إلى أطراف الساحات لنقلها عن طريق ضواغط لنقل المخلفات خارج المسجد الحرام.

وأكد أن عملية تطهير أرضيات ساحات المسجد الحرام يتم باستخدام مواد خاصة بالمسجد الحرام ويقوم العمالة برش معطرات بروائح زكية ذات الجودة العالية جلبت خصيصا للمسجد الحرام، مشيراً إلى أنه يتم الاستعانة بمعدات خاصة في عملية التطهير كي تتناسب مع الأعمال المطلوبة بها.


 

 


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السعوديه

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