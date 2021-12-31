تعرف على مشروعات حياة كريمة بقرية قمبش فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

تشهد قرية قمبش التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف، تنفيذ العديد من المشروعات ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة ببنى سويف والتى تشمل مركزى ببا وناصر .

وتشهد قرية قمبش تنفيذ مشروع مجمع قمبش، ضمن 6 مجمعات خدمية بقرى "صفط راشين، سدس، هلية، طنسا بنى مالو، جزيرة ببا"، والذى سيقدم العديد من الخدمات الجماهيرية والمعاملات الحكومية المتنوعة بطريقة حديثة ومميكنة بداخل مبنى المجمع "مركز تكنولوجى لخدمة المواطنين، مكتب بريد، وحدة للتضامن الاجتماعي، مكتب تموين، شهر عقاري"، بهدف توفير الوقت والجهد والتيسير على المواطنين، علاوة على تفقد المجمع الزراعى والذى سيضم جمعية زراعية ووحدة بيطرية ومركز إرشاد زراعى، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمزارعين بالمجلس القروى وتوابعه.



كما تشهد القرية تنفيذ مشروع مدرسة قمبش الرسمية للغات "إنشاء جديد"، والتى تنفذها الهيئة العامة للأبنية التعليمية بتكلفة 6.6 مليون جنيه على مساحة 480م، وتضم 14 فصلاً دراسياً، بجانب مكتبة ومعامل لغات وعلوم وقاعات أنشطة ومجالات وكمبيوتر وملعب ومصلى وغرفة طبيب ومكاتب إدارية وأمن وفراغ متعدد الأغراض، حيث بلغت نسبة التنفيذ 70%، وذلك ضمن 30 مشروعاً يتم تنفيذه فى قطاع التعليم بقرى ببا.