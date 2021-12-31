تعرف على تفاصيل إحالة عاطل للجنايات بتهمة تصنيع مخدر الفودو

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة البساتين، بإحالة عاطل لمحكمة الجنايات، بتهمة الإتجار فى المواد المخدرة، وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على متهم بالإتجار بالمواد المخدرة، وتصنيع مادة الفودو المخدر بقصد الإتجار، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم البساتين مفادها قيام "ع . س .ط" السن 21 عاطل، السابق اتهامه فى 4 قضايا اتجار مخدرات، بتصنيع مادة الفودو المخدر بقصد الإتجار متخذا من الشقة سكنة مكانا للتصنيع وعليه تم ضبطه.

وعثر بحوزة المتهم أثناء القبض عليه، على كيلو من الفودو المخدر، 2 كيلو عشب البردقوش، 20 ألف كيس بلاستيك، 2 زجاجة بها سائل الأسيتون، 2 عبوة مبيد حشري، 2 عبوة بير وسول، مبلغ 10 الأف جنيه، سلاح نارى فرد خرطوش، واعترف بالواقعة بقصد الإتجار.