تحرير 193 محضرًا للمخالفين من أصحاب المخابز بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت حملات مجالس المدن محافظة كفر الشيخ، من تحرير321 محضراً للمخالفين من أصحاب المخابز ومحال الجزارة والمطاعم، تنفيذا لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتحت إشراف مهندسة عايدة ماضي، سكرتير عام مساعد المحافظة.

وأسفرت الحملة على المخابز عن تحرير 86 محضر نقص وزن، و14 محضر مواصفات، ومحضرين تجميع دقيق، و91 محضراً متنوعاً، بإجمالي 193 محضراً، وستواصل الحملات على المخابز لضبط المخالفين.

كما أسفرت حملات مجالس المدن على المحال التجارية والمطاعم والمجازر، تمكنت من ضبط لحوم مذبوحة خارج السلخانة، وحررت الحملات 128 مخالفة، منهم 14محضراً للحوم مذبوحة خارج السلخانة.



التأكد من سلامة الاغذية والسلع



التأكد من صلاحية السلع الغذائية



التفتيش على المخابز