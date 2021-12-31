اليوم السابع
Ads
الجمعة، 31 ديسمبر 2021 06:09 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تحرير 193 محضرًا للمخالفين من أصحاب المخابز بكفر الشيخ.. صور

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 05:08 م
تحرير 193 محضرًا للمخالفين من أصحاب المخابز بكفر الشيخ.. صور التأكد من صلاحية السلع الغذائية
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت حملات مجالس المدن محافظة كفر الشيخ، من تحرير321 محضراً للمخالفين من أصحاب المخابز ومحال الجزارة والمطاعم، تنفيذا لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتحت إشراف مهندسة عايدة ماضي، سكرتير عام مساعد المحافظة.

وأسفرت الحملة على المخابز عن تحرير 86 محضر نقص وزن، و14 محضر مواصفات، ومحضرين تجميع دقيق، و91 محضراً متنوعاً، بإجمالي 193 محضراً، وستواصل الحملات على المخابز لضبط المخالفين.

 كما أسفرت حملات مجالس المدن على المحال التجارية والمطاعم والمجازر، تمكنت من ضبط لحوم مذبوحة خارج السلخانة، وحررت الحملات 128 مخالفة، منهم  14محضراً للحوم مذبوحة خارج السلخانة.

 

التأكد من سلامة الاغذية والسلع
التأكد من سلامة الاغذية والسلع

 

التأكد من صلاحية السلع الغذائية
التأكد من صلاحية السلع الغذائية

 

التفتيش على المخابز
التفتيش على المخابز

 

جانب من التفيش على المخابز
جانب من التفيش على المخابز

 


كفر الشيخ

حملات

رؤساء مدن

مطاعم

محال جزاره

سلخانة

سكرتير عام

مخابز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رؤساء مدن كفر الشيخ يتابعون رفع مياه الأمطار من الشوارع والقرى.. صور

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 11:45 ص

أمطار خفيفة ورياح شديدة وتوقف حركة الملاحة بكفر الشيخ.. لايف

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 10:33 ص

ضمن مبادرة "دفى نفسك".. توزيع 2000 عبوة حمص شام بالمجان على أهالى بيلا بكفر الشيخ

الخميس، 30 ديسمبر 2021 11:24 م

محافظ كفر الشيخ يعتمد تحديث المخططات التفصيلية لـ13 قرية.. اعرف التفاصيل

الخميس، 30 ديسمبر 2021 11:09 م

توقف حركة الملاحة بمياه البحر المتوسط بكفر الشيخ لحين تحسن حالة الطقس

الخميس، 30 ديسمبر 2021 07:37 م

بث مباشر.. أمطار غزيرة على مدن وقرى كفر الشيخ وبحيرة البرلس

الخميس، 30 ديسمبر 2021 07:11 م

أسرة 6 صيادين مفقودين فى غرق مركب صيد بمياه البحر المتوسط: "نفسنا نلاقيهم"

الخميس، 30 ديسمبر 2021 06:49 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة