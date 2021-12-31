تحرير 18 محضر عدم ارتداء كمامة ورفع 30 حالة إشغال طريق بحملة مكبرة بالمنيا

المنيا -حسن عبد الغفار

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص برئاسة اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص حملة مكبرة لرفع الإشغالات لمنع التكدس والزحام بمدينة ابوقرقاص، أسفرت عن تحرير 18 محضرا عدم ارتداء الكمامة، وكذلك رفع 30 حالة إشغال طريق و20 حالة إزالة إدارية و10 محاضر نظافة بمركز أبو قرقاص.

وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بمتابعة التزام المواطنين فيما يتعلق بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء وتطبيق الغرامات الفورية على غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم الالتزام بارتداء الكمامات الطبية.

وأكد رئيس المركز أن الحملة قامت بالمرور على المحلات التجارية والمطاعم والكافتيريات ووسائل النقل الجماعي والصيدليات لمتابعة مدى التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد . وشدد على المواطنين بالالتزام بارتداء الكمامات والتباعد والتعقيم والتطهير، مضيفا أن هناك متابعة في المركز لتحديد حالات الاشتباه بفيروس كورونا، والتعامل معها بصورة سريعة.