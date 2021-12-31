تحذيرات متبادلة.. جارديان: مكالمة بوتين وبايدن فشلت في خفض التوتر السياسى

كتبت رباب فتحى

تبادل الرئيس الأمريكي، جو بايدن ونظيره الروسى فلاديمير بوتين التحذيرات بشأن الأزمة فى أوكرانيا خلال مكالمة هاتفية استمرت 50 دقيقة لم تفعل شيئًا يذكر لخفض التوتر السياسى، وفقًا لحكومتيهما.

وأثارت روسيا انزعاج الولايات المتحدة وحلفائها من خلال حشد عشرات الآلاف من القوات بالقرب من حدودها مع أوكرانيا خلال الشهرين الماضيين، ويأتى ذلك فى أعقاب استيلائها على شبه جزيرة القرم الأوكرانية فى عام 2014 ودعمها للانفصاليين فى شرق أوكرانيا، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وأوضحت الصحيفة أن محادثات يوم الخميس، التى طلبها بوتين، كانت المحادثة الثانية للزعيمين هذا الشهر، لكن، كما قال البيت الأبيض، تضمنت إعادة تأكيد مواقف كلا الرئيسين- بما فى ذلك تحذير بايدن من عواقب وخيمة إذا قرر بوتين الغزو.

وقال جين ساكى، المتحدثة باسم البيت الأبيض، فى بيان: "حث الرئيس بايدن روسيا على تهدئة التوترات مع أوكرانيا". وأوضح أن الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها سيردون بشكل حاسم إذا غزت روسيا أوكرانيا أكثر.

فى مؤتمر عبر الهاتف مع المراسلين، أضاف مسئول كبير فى الإدارة أن بايدن قد وضع "مسارين": أحدهما للدبلوماسية والتخفيف من التصعيد، والآخر للردع "بما فى ذلك التكاليف والعواقب الخطيرة" مثل العقوبات الاقتصادية، وتعزيز موقف قوة الناتو والمساعدات العسكرية لأوكرانيا.

وفى غضون ذلك، أصر الكرملين على أن بوتين استخدم المكالمة لإصدار تهديد خاص به، وأخبر بايدن أن العقوبات الجديدة يمكن أن تمزق العلاقات تمامًا بين روسيا والولايات المتحدة وتمثل خطأً فادحًا.