اليوم السابع
Ads
الجمعة، 31 ديسمبر 2021 02:26 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

تحذيرات متبادلة.. جارديان: مكالمة بوتين وبايدن فشلت في خفض التوتر السياسى

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 01:02 م
تحذيرات متبادلة.. جارديان: مكالمة بوتين وبايدن فشلت في خفض التوتر السياسى الرئيس الأمريكى - جو بايدن
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تبادل الرئيس الأمريكي، جو بايدن ونظيره الروسى فلاديمير بوتين التحذيرات بشأن الأزمة فى أوكرانيا خلال مكالمة هاتفية استمرت 50 دقيقة لم تفعل شيئًا يذكر لخفض التوتر السياسى، وفقًا لحكومتيهما.

 

وأثارت روسيا انزعاج الولايات المتحدة وحلفائها من خلال حشد عشرات الآلاف من القوات بالقرب من حدودها مع أوكرانيا خلال الشهرين الماضيين، ويأتى ذلك فى أعقاب استيلائها على شبه جزيرة القرم الأوكرانية فى عام 2014 ودعمها للانفصاليين فى شرق أوكرانيا، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

 

وأوضحت الصحيفة أن محادثات يوم الخميس، التى طلبها بوتين، كانت المحادثة الثانية للزعيمين هذا الشهر، لكن، كما قال البيت الأبيض، تضمنت إعادة تأكيد مواقف كلا الرئيسين- بما فى ذلك تحذير بايدن من عواقب وخيمة إذا قرر بوتين الغزو.

 

وقال جين ساكى، المتحدثة باسم البيت الأبيض، فى بيان: "حث الرئيس بايدن روسيا على تهدئة التوترات مع أوكرانيا". وأوضح أن الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها سيردون بشكل حاسم إذا غزت روسيا أوكرانيا أكثر.

 

فى مؤتمر عبر الهاتف مع المراسلين، أضاف مسئول كبير فى الإدارة أن بايدن قد وضع "مسارين": أحدهما للدبلوماسية والتخفيف من التصعيد، والآخر للردع "بما فى ذلك التكاليف والعواقب الخطيرة" مثل العقوبات الاقتصادية، وتعزيز موقف قوة الناتو والمساعدات العسكرية لأوكرانيا.

 

وفى غضون ذلك، أصر الكرملين على أن بوتين استخدم المكالمة لإصدار تهديد خاص به، وأخبر بايدن أن العقوبات الجديدة يمكن أن تمزق العلاقات تمامًا بين روسيا والولايات المتحدة وتمثل خطأً فادحًا.


بوتين

بايدن

فلاديمير بوتين

جو بايدن

أوكرانيا

مكالمة بايدن وبوتين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الكرملين: بوتين أبلغ بايدن بأن فرض عقوبات على روسيا سيكون "خطأ جسيماً"

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 02:17 ص

بيان البيت الأبيض: بايدن يحذر بوتين من التصعيد العسكرى فى أوكرانيا

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 02:06 ص

البيت الأبيض: انتهاء اتصال بايدن وبوتين بعد 50 دقيقة من بدايته

الخميس، 30 ديسمبر 2021 11:40 م

واشنطن بوست: بايدن سيؤكد لبوتين أن واشنطن سترد بالعقوبات على أى هجوم ضد أوكرانيا

الخميس، 30 ديسمبر 2021 11:20 م

مسئول أمريكى: بايدن وزيلينسكى يجريان محادثات هاتفية "فى المستقبل القريب"

الخميس، 30 ديسمبر 2021 11:00 م

بوتين ييعث برقية تهنئة بمناسبة رأس السنة للرئيس الأمريكى جو بايدن

الخميس، 30 ديسمبر 2021 04:35 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة