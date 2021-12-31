اليوم السابع
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أكرم القصاص
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تايوان تتهم نيكاراغوا بـ"مصادرة" سفارتها لصالح الصين.. وتهدد بإجراءات قانونية

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 01:00 ص
تايوان تتهم نيكاراغوا بـ"مصادرة" سفارتها لصالح الصين.. وتهدد بإجراءات قانونية الصين - أرشيفية
روسيا اليوم

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أعلنت تايوان أن نيكاراغوا "صادرت" سفارتها وأنها تخطط لتسليمها للصين، وهددت حليفتها السابقة باتخاذ إجراءات قانونية ضدها.

وقالت الخارجية التايوانية إن "تايوان ستطلق الآليات القضائية الدولية المناسبة لحماية ممتلكاتها الدبلوماسية والحرص على أن تتحمل نيكاراغوا مسؤولية عملها غير المشروع دوليا".

ووصفت تايوان "مصادرة السفارة" بأنها "جزء من النية المعلنة والعدوانية للصين بضم تايوان" قائلة إن ذلك "يتعارض بشكل خطير مع القواعد الدولية ويمس بالسلام والاستقرار الدوليين".

وكانت نيكاراغوا أعلنت في 10 من الشهر الجاري قطع علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان، لتعترف بـ"صين واحدة" تمثلها حكومة بكين، وأصبحت الدولة الثامنة التي تتخلى عن تايوان لصالح الصين منذ وصول الرئيسة التايوانية تساي إنغ ون إلى السلطة عام 2016.

ولا تستبعد بكين التي تعتبر تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها اللجوء إلى القوة لبسط سيادتها على الجزيرة.


الصين

نيكارجوا

تايوان

امريكا

بكين

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