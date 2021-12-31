بورسعيد × أسبوع.. تكريم أسر الفدائيين وإزاحة الستار عن تمثال محمود ياسين

بورسعيد - محمد عزام

يستعرض "اليوم السابع"، فعاليات محافظة بورسعيد خلال الأسبوع، فى ظل احتفالات المحافظة بعيدها القومى والذى وافق يوم 23 ديسمبر الجاري.

وتابع محافظ بورسعيد، سير العمل بإدارات الديوان العام، ووجه باستمرار تطوير مستوى الأداء، وكذلك تابع مستجدات العمل فى تطبيق منظومة الأيزو 9001 بديوان عام المحافظة، كما افتتح المحافظ ومطران بورسعيد أعمال تطوير ورفع كفاءة فيلا لوريس إحدى المبانى المسجلة ذات التراث معمارى متميز فئة أ.

ترأس المحافظ، اجتماع المجلس الإقليمى للسكان ببورسعيد، ووجه بتكثيف حملات التوعية بالقضايا المجتمعية، كما التقى بالعاملين داخل إدارة الحوكمة ويتابع أعمال اللجنة المشكلة للمرور على المنشآت التى تقدم خدمات للمواطنين.

وتفقد المحافظ أعمال إنشاء الجناح البحرى بمستشفى السلام، وحرص على مشاركة المقيمين بدار ضيافة بمرور عاميين على إنشاء الدار، والتقى طلاب مدرسة فى إطارات اللقاءات الدورية لمحافظ بورسعيد مع طلاب المدارس للتعريف بالمشروعات القومية على أرض بورسعيد.

كما التقى محافظ بورسعيد، أعضاء مجلس الصالون البحرى ويستعرض إنجازات الدولة المصرية على أرض بورسعيد، وحضر احتفالية "قادرون باختلاف" بالتنسيق بين محافظة بورسعيد ومديرية التضامن الإجتماعي، موضحاً أن هناك تكليفات رئاسية بتسخير كافة الإمكانيات لذوى الهمم، وقدما المحافظ ووكيل وزارة التضامن الاجتماعى شهادات التقدير والدروع للأطفال من ذوى الهمم.

وشارك محافظ بورسعيد، فى اجتماع مجلس الجامعة، مشيداً بما وصلت إليه الجامعة من إنجازات، وقام رئيس الجامعة باستعراض جولاته لمختلف المنتديات العلمية وورش العمل، وأشاد المحافظ بالنقلات النوعية التى تشهدها جامعة بورسعيد فى مختلف قطاعاتها وكلياتها، وشهد المجلس توقيع عدداً من عقود ترخيص لحقوق إتاحة محتوى مجلة إلكترونيا غير حصرى لـ6 مجلات من مجلات جامعة بورسعيد.

كما تفقد محافظ بورسعيد، أعمال تطوير منطقة الأمل بمدينة بورسعيد بالتعاون مع مؤسسة ثقافية وخيرية، وأكد المحافظ تحمل تكلفة الإيجارات للمحلات المغلقة، وتابع محافظ بورسعيد مدى توافر كافة الخدمات التى يحتاج إليها سكان المنطقة .

وتفقد اللواء عادل الغضبان، أعمال تطوير المرحلة الثانية من منطقة فاطمة الزهراء بالضواحى والتى تتم بالتعاون مع المؤسسة الثقافية والخيرية، وطالب محافظ بورسعيد المواطنين بالحفاظ على ما تم إنجازه من أعمال تطوير، موجها بسرعة الانتهاء من تطوير منطقة فاطمة الزهراء بأكملها فى أقرب وقت.

وأكد محافظ بورسعيد، على استمرار أعمال رفع كفاءة وتطوير الطرق المتفرعة من شارع 23 ديسمبر، وجارى تنفيذ أعمال التوسعات اللازمة للأرصفة وصب البردورات وإنشاء بالوعات الأمطار بشارع كسرى من شارع 23 ديسمبر حتى شارع عبد الهادى الحديدى بحى المناخ.

وفى إطار فعاليات الاحتفال بالعيد القومى لمحافظة بورسعيد - عيد النصر، استقبل محافظ بورسعيد، وزير السياحة والآثار، وشملت الزيارة عقد مؤتمر بديوان عام المحافظة لإلقاء الضوء على المقومات السياحية لبورسعيد و بحث سبل دعم خطة بورسعيد لتنمية القطاع السياحي، عقبه جولة موسعة على عدد من المشروعات السياحية والتنموية، حيث أشاد وزير السياحة بالتطور غير المسبوق فى المجال السياحى ببورسعيد، مؤكدا على توفير كل الدعم الذى يحقق أهداف المحافظة فى وضع بورسعيد على خريطة السياحة.

وكذلك تم تنفيذ فعاليات إجراء القرعة الثانية والثلاثين للإسكان الاجتماعى المرحلة الثالثة والقرعة الخاصة بالمرحلتين الأولى والثانية بالصالة المغطاة بالمدينة الرياضية بحى الضواحي.

وزار محافظ بورسعيد، عددا من الكنائس لتهنئة الأخوة الأقباط بعيد الميلاد، وأكد المحافظ، خلال زيارته لكنيستى سانت أوجينى والقديس نيكولاس، أن مصر تعد نموذجًا فريدًا فى وحدة الصف والنسيج الوطنى الصلب المتلاحم، وأن مصر تزداد قوة بصلابة وتلاحم شعبها فالنسيج المصري.

واستقبل محافظ بورسعيد، وزير الأوقاف للمشاركة فى احتفالات العيد القومى لمحافظة بورسعيد، وعقد لقاء مع أئمة المحافظة، فى إطار التواصل بين الوزير والأئمة والدعاة بمختلف المحافظات، كما أدى وزير الأوقاف ومحافظ بورسعيد صلاة الجمعة بمسجد أم القرى بحى الضواحي.

وأزاح محافظ بورسعيد، الستار عن تمثال الفنان "محمود ياسين" بالمركز الثقافى ببورسعيد، وأشاد بهذا العمل الفنى المميز، مؤكدا حرصه الدائم على تقدير النماذج المشرفة من أبناء بورسعيد فى كافة المجالات.

وافتتح محافظ بورسعيد، بطولة السباحة الشتوية "بطولة النصر 56" بالمدينة الرياضية، يذكر أن عدد الفرق المشاركة بالبطولة 8 أندية بإجمالى 250 لاعبا ولاعبة يمثلون أندية محافظة بورسعيد والإسماعيلية والسويس والغربية.

ووضع محافظ بورسعيد، إكليلا من الزهور على النصب التذكارى احتفالا بالذكرى الـ65 لعيد بورسعيد القومي، وكرم محافظ بورسعيد أبطال العدوان الثلاثى وأسرهم بديوان عام المحافظة وهم : البطل الفدائى أحمد هلال، وأسر الأبطال الفدائيين ومنهم: محمد مهران، وعلى زنجير ، وعليه الشطوي، ومحمد حمد الله والسيد عسران، وأعرب محافظ بورسعيد عن فخره بهؤلاء الأبطال الذين رفعوا اسم مصر عاليا، وضحوا بكل ما هو غال وثمين من أجل الحفاظ على أراضى الوطن، قائلا "أنتم لكم الحق علينا لما بذلتوه من تضحيات غالية".



واستجاب المحافظ لمطلب أهالى الشهداء، بشأن تشكيل لجنة مسؤولة عن توثيق تاريخ بورسعيد البطولى لحفظ التراث الثقافى والتاريخى للمدينة الباسلة، مؤكدا تقديم كافة الدعم لمطالب أبطال العدوان الثلاثى وأسرهم.





الفنان محمد رياض ورانيا زوجته وعدد من الشباب





المحافظ ومسئولي الأوقاف والأزهر بالكنيسة





المحافظ يحمل إحدى الأطفال





تمثال الفنان محمود ياسين ببورسعيد



جانب من تكريم المحافظ لإحدي الفتيات



خلال جولتهم بمعرض محمود ياسين



محافظ بورسعيد ووزير الأوقاف

