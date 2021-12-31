بلجيكا: إصابات متحور أوميكرون طالت الفئات العمرية من 20 إلى 40 عاما

كتب أحمد عرفة

أعلنت بلجيكا، أن إصابات متحور أوميكرون طالت الفئات العمرية من 20 إلى 40 عاما ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، وقالت بلجيكا: 70% من إصابات كورونا سجلت بمتحور أوميكرون.

وقبلها أكد عدد من الأطباء فى بلجيكا، إن متحور أوميكرون يسيطر على 60% من الإصابات بكورونا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية، موضحين أن المناعة المكتسبة من متحور أوميكرون تحمى أيضا من سلالة دلتا.

وفى وقت سابق، سجلت بلجيكا 9 آلاف و965 اصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19) و32 وفاة خلال 24 ساعة.

وقال معهد الصحة العام فى بلجيكا سيانسانو - حسبما ذكرت قناة (آر تى بى إف) الإخبارية البلجيكية اليوم الأربعاء - أنه يوجد 1903 حالة اصابة بالكورونا حاليا بالمستشفيات بينهم 581 مصابا فى العناية المركزة.

وأكد المعهد أنه منذ ظهور الوباء فى بلجيكا، توفى 28 ألفا و250 مواطنا حتى الآن واجمالى الإصابات بلغت 2 مليونا و6 آلاف إصابة.