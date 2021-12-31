بطريقة كسر الأبواب.. سقوط عصابة سرقة الشقق في الإسكندرية

كتب محمود عبد الراضي

أسقطت الشرطة عصابة تخصصت فى سرقة الشقق بالإسكندرية عن طريق المفتاح المصطنع وكسر الأبواب، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء محمود أبو عمره مدير الأمن قيام (3 أشخاص – لإثنين منهم معلومات جنائية - مقيمين بمحافظة الإسكندرية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى ارتكاب سرقات المساكن بأسلوب المفتاح المصطنع وكسر الأبواب، مُتخذين من دائرة قسم شرطة سيدى جابر مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب (8) وقائع بدائرة قسمى شرطة (سيدى جابر - العطارين) .. كما أرشدوا عن المسروقات لدى عميلهم سيئ النية (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه) أمكن ضبطه، كما أرشدوا عن سيارة أجرة (تاكسى) ودراجة نارية المستخدمين فـى نقل المسروقات، فتم حبسهم.